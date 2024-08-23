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Ordu'da Balıkçılar Yeni Sezonda Palamut Balığından Yüksek Beklenti İçinde

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Ordu'da yeni sezona hazırlanan balıkçılar, bu yıl palamut balığından beklentilerinin yüksek olduğunu söylediler. Denizlerde 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı, 1 Eylül tarihinde sona erecek. Av yasağı öncesi balıkçıların hazırlığı mesaisi devam ederken balıkçıların bu sezon palamut balığından beklentileri yüksek. Balıkçılar ise hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını, sezonun açılmasını beklediklerini söylediler. Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde balıkçı ve tekne sahibi Ahmet Mollaoğlu, palamut balığının çok bereketli ve yaygın olduğunu söyledi. Mollaoğlu, 'Bütün hazırlıklarımızı gerçekleştirdik, 1 Eylül yeni balık sezonunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu sene palamut balığı çok yaygın ve balıkçılarımızın yüzünü güldürecek gibi duruyor. Şimdiden 2024 yılı yeni balık sezonu bütün balıkçılarımız için bereketli ve bol kazançlı olsun' dedi.

Ordu'da yeni sezona hazırlanan balıkçılar, bu yıl palamut balığından beklentilerinin yüksek olduğunu söylediler.

Denizlerde 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı, 1 Eylül tarihinde sona erecek. Av yasağı öncesi balıkçıların hazırlığı mesaisi devam ederken balıkçıların bu sezon palamut balığından beklentileri yüksek. Balıkçılar ise hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını, sezonun açılmasını beklediklerini söylediler.

"Palamut bol, balıkçılarımızın ve vatandaşlarımızın yüzü gülecek"

Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde balıkçı ve tekne sahibi Ahmet Mollaoğlu, palamut balığının çok bereketli ve yaygın olduğunu söyledi. Mollaoğlu, "Bütün hazırlıklarımızı gerçekleştirdik, 1 Eylül yeni balık sezonunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu sene palamut balığı çok yaygın ve balıkçılarımızın yüzünü güldürecek gibi duruyor. Şimdiden 2024 yılı yeni balık sezonu bütün balıkçılarımız için bereketli ve bol kazançlı olsun" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Balıkçılık Ekonomi Fatsa ordu Balıkçılık Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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