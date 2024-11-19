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Ordu'da Arıcılar Kış Bakımlarına Başladı

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Ordu'da yapılan kış bakımları, arı kolonilerinin ve rekoltelerin korunması açısından büyük önem taşıyor. Arıcılar, varroa hastalığıyla mücadele ve kış hazırlıklarıyla gelecek sezon için umutlu.

'Yapılmayan kış bakımı, arılarda koloni ve rekolte kaybına neden oluyor'

ORDU - Türkiye'de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da arıcılar, koloni ve rekolte kayıplarının önüne geçmek için kışlık bakım çalışmalarına başladı.

Ordu'da 3 bin 500 kayıtlı arıcı ve yaklaşık 10 bin aile arıcılık sektöründen geçimini sağlıyor. Ordulu arıcılar tarafından 50'yi aşkın ilde üretimi yapılan ballar Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor, yılda 20 bin ton ile Türkiye'de en fazla bal üretimi Ordu'da yapılıyor.

Bahar bakımlarının ardından yaklaşık 5 ay süren bal sezonunu tamamlayan arıcılar, şimdi ise kış mevsimi için bakımlara başladı. İlde bulunan arıcılar, varroa hastalığı başta olmak üzere, koloni ve balda rekolte kayıplarının önüne geçmek adına bu bakımlarını gerçekleştiriyor.

"Koloni ve balda rekolte kayıplarına neden olabilir"

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, bakım yapılmadığı takdirde koloni ve gelecek sezon için rekolte kayıplarının yaşanabileceğini belirterek, "Arılarımız için sonbahar bakımı son derece önemli. Biz arılarımızı kış mevsimine ne kadar sağlıklı sokabilirsek, önümüzdeki sezona arılarımız daha düzenli çıkmış olur. Bununla ilgili zaten arıcılarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Yaylalardan geldikten sonra arılarımızın bakımlarını yeterince yapmamış olursak, varroa mücadelesini yapmamış olursak, sonbahar bakımında arılarımızı yeniden yavrulatmaz isek gerçekten koloni kayıplarına yol açabilir, bununla birlikte rekolte kaybı da yaşanır" dedi.

"Kışlık bakım arılarımız için son derece önemli"

Ordu'da yaklaşık 35 yıldır arıcılık yapan Ercan Yıldız ise, "Normalde Nisan ayının 15'i ile Eylül ayının 15'i arasında bal sezonumuz oluyor. Bu tarihten sonra arılarımızın kışlık bakımlarını yapıyoruz. Bu bakımlarda eksik yiyeceklerini tamamlıyoruz, fazlalık çerçeveleri toplayıp, arılarımızı sıkıştırıyoruz. Bunların yanında varroa ilaçlamalarımızı yapıyoruz. Bu bakımları tamamladıktan sonra şubat ayına kadar arı ile ilgili pek bir işimiz kalmıyor, sadece gerekli kontrollerini sağlıyoruz. Kışlık bakımın ardından bahar bakımlarına başlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ordu'da Arıcılar Kış Bakımlarına Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - Ekonomi
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