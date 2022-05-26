Ordu'da 40 kadın hem meslek, hem de iş sahibi oldu - Haberler

Ordu'da faaliyete geçen hazır giyim uygulama merkezinde eğitimlerini tamamlayan ve meslek sahibi olan 40 kursiyer kadın, tekstil sektöründe istihdam edilecek.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in girişimleri ile Ordu tekstil piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacını yetiştirmek amacıyla, belediyenin DOKA destekli hayata geçirdiği ve Altınordu Kaymakamlığı'nın da paydaşları arasında bulunduğu projenin ilk etabı olarak 26 Şubat'ta başlayan 3 aylık kurs, düzenlenen sertifika töreni ile tamamlandı. Altınordu Belediyesi Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi'nde 512 saatlik dokuma, konfeksiyon ve makineci modülünde yer alan, tüm eğitimleri başarı ile tamamlayan 40 kursiyer sertifikalarını aldılar. Kursu bitiren 40 kadın kursiyerden çalışmak isteyenlerin tamamı tekstil sektöründe istihdam edilecek.

Tamamlanan eğitimler sonunda 40 kadın kursiyer düz dikiş, overlok, reçme, ilik-düğme, ponteriz, zigzag, ütüleme, kesim, tekstil yüzeyleri, kalıplar, malzeme kontrolü ve çeşitli dikim yöntemleri alanlarında aldıkları eğitim aşamalarını başarıyla geçerek, dikiş makinesi operatörü olarak mezun oldular. Tekstil sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu ve nitelikli tekstil işçisi kategorisinde birinci sırada yer alan meslekleriyle sektörde istihdam garantisi elde eden hem meslek hem de iş sahibi oldular.

"Kadın kursiyerlerimiz nitelikli bir meslek sahibi oldular"

Tamamlanan kursu değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehre verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. İstihdam odaklı yerel kalkınma modeli oluşturduklarını belirten Başkan Tören, "Bu model ile gençlerin ve kadınların işgücüne katılımlarını sağlarken aynı zamanda geleceğe dönük olarak da tek bir gencimizi ve kadınımızı mesleksiz bırakmamayı hedefledik. Bu anlayışımız doğrultusunda nitelikli işgücü açığını kapatmak için tüm aşamaları planladık. İşte bugün 40 kadın kursiyerimiz nitelikli bir meslek sahibi olmuşlardır. Tekstil sektöründen gelen talepler ve girişimlerimiz neticesinde çalışmak isteyenlerin tamamı sektörde istihdam edilecekler. Etaplar halinde devam edecek kursumuzdan mezun olacaklar için de yine istihdam olanağını sunacağız. Kurs dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi tebrik ediyor, şehirde üretimin ve istihdamın artırılması için her alanda devam eden projelerimizle şehrimizin tekstil sektöründe bir çekim merkezi, yatırımcıların bir tercih noktası haline geleceğine inanıyoruz" dedi.

Karacaömer Mahallesi'nde bulunan Altınordu Belediyesi Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi'nde düzenlenen sertifika dağıtım törenine, Altınordu Belediye Başkan Vekili Ahmet Akyurt, Türkiye İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, belediye birim müdürleri, kursiyer ve davetliler katıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi