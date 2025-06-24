OPET, Türkiye'nin 'Süper Markası' Seçilmeyi Başardı

OPET, Superbrands Türkiye Araştırması'nda bir kez daha Türkiye'nin "Süper Markası" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli marka değerlendirme kuruluşu Superbrands'in, iş ve iletişim dünyasından oluşan Türkiye seçici kurul üyeleri ve The Nielsen Company ile yaptığı araştırma sonucunda bu yıl 150 marka, Türkiye'nin "Süper Markası" olmaya hak kazandı.

Bu markalar arasında yer alan OPET, Superbrands Türkiye 2025 Araştırması'nda 5. kez sektörünün "Süper Markası" seçilerek Superbrands Mührü'nü kullanmaya hak kazanan sınırlı sayıda marka arasında bu yıl da yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Lideri Gül Altan, şirket olarak yalnızca ürün ve hizmet kalitesine değil aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri, kadın istihdamına verilen destek, hijyen gibi alanlardaki çalışmalarla fark yarattıklarını belirterek, "Superbrands Mührü'nü 5. kez üst üste ve aralıksız almak, ana faaliyet alanımızdaki çalışmalarımıza ek olarak sürdürülebilirlik vizyonumuzun, insan odaklı topluma dokunan projelerimizin geniş kitleler tarafından benimsendiğinin güçlü bir göstergesi. Tüketicilerimizin bu güvenine layık olmak için yenilikçi ve değer odaklı yaklaşımımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Superbrands'ın marka ölçümleri araştırması kapsamında 30 Aralık 2024-31 Ocak 2025 tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen toplam 2 bin 1 görüşmenin sonucunda OPET, 74,83 puan aldı.

Üç il arasında en yüksek puan 80,67 ile İzmir'den gelirken, Ankara'daki katılımcıların puanı 74,93, İstanbul'daki katılımcıların puanı ise 72,67 oldu. Bunun yanı sıra, en yüksek puan ise 78,48 ile 44-55 yaş grubundan geldi.

Dünyada 90 ülkede düzenlenen ve Türkiye'de iki yılda bir ölçümlenen Türkiye'nin Süper Markaları listesi, tüketici araştırmaları ve bağımsız jüri değerlendirmesiyle belirleniyor. Markalardan bağımsız tamamen objektif olarak gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda seçilen markalar, Superbrands Mührü'nü taşımaya hak kazanıyor.