OPET Sakarya'nın Adapazarı'nda Yeni İstasyonunu Açtı

OPET, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin (APEK) çatısı altında faaliyet gösteren Apeksa Tarım Ürünleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından işletilecek yeni istasyonunu Sakarya'nın merkez ilçesi Adapazarı'nda açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akaryakıt dağıtım sektörünün en sevilen markası OPET, Türkiye genelindeki istasyon ağına yenisini ekledi.

Bu kapsamda Sakarya'nın merkez ilçesi Adapazarı'nda hizmet vermeye başlayan OPET Apeksa İstasyonu, OPET'in ildeki 25, Türkiye genelindeki ise 1265'inci istasyonu oldu.

APEK çatısı altında faaliyet gösteren Apeksa Tarım Ürünleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından işletilecek OPET Apeksa İstasyonu'nun açılış töreni bugün çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Satış Lideri Barış Özdemir, Sakarya'ya OPET markasıyla yeni bir istasyon kazandırmanın heyecanı içinde olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"OPET olarak yalnızca mevcut başarılarımızla yetinmiyor, geleceğin istasyonlarını birlikte inşa ediyor, sektörde pek çok 'ilklere ve enlere' imza atıyoruz. UTTS, OPET Pay, OPET ProPlus gibi yeni dijital çözümlerimizle sunduğumuz avantajlar bizi rakiplerimizden ayrıştırıyor, sektörde farkımızı ortaya koyuyor. Son olarak istasyonlarımızı müşterilerimizin keyifli ve lezzetli bir durağı olmasına katkı sunan gıda ve içecek markamız Fasty ile OPET'in kalite anlayışı ve müşteri odaklı yaklaşımına yepyeni bir deneyim ekledik. Apeksa Petrol'ün de müşteri memnuniyeti odaklı 'kusursuz hizmet' anlayışını benimseyerek tüketicilerimizi üstün performanslı ürünlerimizle buluşturacağını biliyoruz."

OPET'in yeni istasyonu, şarj ünitesi alanıyla geleceğin enerji ihtiyacına da cevap verirken, aynı zamanda şirketin Kadın Gücü Projesi'ne verdiği destekle de dikkati çekiyor. 2 hijyen sorumlusu ve 2 market görevlisi olmak üzere 4 kadın çalışanın görev yaptığı istasyonda, ön sahada da kadın istihdamı sağlanarak, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunulması hedefleniyor.

Kuruluş yılı 1951 olan ve yaklaşık 47 bin üyesi bulunan Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bursa ve Bolu illerinde faaliyetlerini sürdüren APEK, çiftçilerin tohum, gübre, makine, akaryakıt ve zirai mücadele gibi ihtiyaçlarına destek sağlamaya devam ederken, 2015'te Apeksa Tarım'ı kurarak yeni yatırım alanlarına yöneldi.

Apeksa Tarım'ın geçen yıl başlattığı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adapazarı'ndaki istasyonu, bugünden itibaren OPET markasıyla hizmet vermeye başladı.