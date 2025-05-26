OPET Bayi Buluşmaları Adana'da Gerçekleşti

OPET Bayi Buluşmaları Adana'da Gerçekleşti
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OPET'in Akdeniz ve çevresindeki iş ortaklarıyla düzenlediği Bayi Buluşmaları'nın Adana etabında, yeni dijital ödeme çözümleri ve ticari programlar tanıtıldı. Toplantıya 169 bayi ve istasyon yöneticisi katıldı.

OPET Bayi Buluşmaları'nın Akdeniz ve çevresindeki iş ortaklarının katıldığı etabı Adana'da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, buluşmaya 169 bayi ve istasyon yöneticisi katıldı. Toplantıda, OPET'in akaryakıt ödemelerini daha hızlı, güvenli ve kolay hale getiren yeni dijital ödeme çözümü OPET Pay, yeni ticari programı OPET Pro +, UTTS ile ilgili çalışmalar ve OPET Radyo gibi birçok yeni ürün anlatılırken, bayiler aynı zamanda VR teknolojisiyle sanal bir istasyon üzerinden tüm süreçleri deneyimledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, global piyasalardaki gelişmeler, Türkiye'deki akaryakıt sektörünün geldiği nokta ve OPET'in son dönemdeki başarılara dikkati çekerek,25 yıldır devam eden Temiz Tuvalet Kampanyası'nın ve bugün 81 ilde 4 bini aşkın kadın istihdamına imza atan Kadın Gücü Projesi'nin öneminin altını çizdi.

OPET Satış Direktörü Barış Özdemir ise OPET markasına yakışan hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterimizin isteği, sektörün dinamizmi, pazarın gerekliliklerine uygun olarak bu yıl iki ürün daha lanse ettik. Bunlardan birincisi mart ayından itibaren sahada olan OPET Pro + kartımız. Bir diğeri de OPET Pay. OPET Pay, akaryakıt ödemelerini daha hızlı, daha güvenli ve daha kolay hale getiren bir dijital ödeme çözümü. Aynı zamanda dijital cüzdan ile ödeme yapmayı sağlayan ve sanki bir banka kartı gibi anlaşmalı tüm işyerlerinde geçerliği olan inovatif bir sistem. OPET Pro + kartımıza ise çeşitli yan faydalarla rakiplerimizden ayrıştığımız bir ticari program olarak bakıyoruz. Bireysel ticari segmentte olan müşterilere aynı zamanda yakıt faydası sağlarken yıkama, market, akaryakıt dışı ürünler ve pompada anında indirim faydasıyla yine sektörde fark yaratmak için sahaya çıktık."

OPET, mayıs sonuna kadar toplam 8 şehirde yaklaşık 1800 iş ortağı ile bir araya gelmek üzere Bayi Buluşmaları'na devam edecek.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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