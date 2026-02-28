OpenAI teknolojisini Pentagon'la paylaştı, kullanıcılar abonelik iptalleriyle tepki gösterdi

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'ın, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yapay zeka modellerinin Bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik anlaşmaya varmasının ardından çok sayıda kullanıcı, duruma tepki göstererek anlaşmayı kabul etmeyen Anthropic'in yapay zeka modeli Claude'a abone oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pentagon ile anlaşma imzaladıklarını duyurarak, yapay zeka modellerinin Pentagon'un ağına yerleştirileceğini ifade etti.

"İnsanlığa elimizden gelen en iyi şekilde hizmet etmeye kararlıyız. Dünya karmaşık, karışık ve bazen tehlikeli bir yer." ifadelerini kullanan Altman'ın duyurusunun ardından çok sayıda ChatGPT (OpenAI'ın yapay zeka modeli) kullanıcısı, Pentagon'la yapılan anlaşmaya tepki gösterdi."

ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic ise Pentagon'un talebini geri çevirdi. Şirketin CEO'su Dario Amodei, teknolojilerinin sınırsız kullanılmasına yönelik Pentagon'dan gelen talebe "vicdanen uyamayacaklarını" ifade etti.

Amodei, modellerini ABD hükümetinin ağlarına yerleştiren, ulusal laboratuvarlarda kullanıma sunan ve ulusal güvenlik müşterileri için özel modeller sağlayan ilk öncü yapay zeka şirketi olduklarını belirterek, "Yapay zekanın ABD'yi ve diğer demokrasileri savunmak, otokratik rakiplerimizi ise yenilgiye uğratmak için kullanılmasının varoluşsal bir öneme sahip olduğuna yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı Anthropic'e ültimatom verdi, "Tehditler, tutumumuzu değiştirmiyor" cevabı geldi

Yapay zeka modelleri Claude'un istihbarat analizi, modelleme ve simülasyon, operasyonel planlama ve siber operasyonlar gibi kritik görev uygulamaları için ABD'nin ulusal güvenlik kurumlarında yaygın şekilde kullanıldığını belirten Amodei, şunları kaydetti:

"Yapay zekanın demokratik değerleri savunmak yerine onları sarsabileceğine inandığımız durumlar mevcuttur. Bazı kullanım alanları, günümüz teknolojisinin güvenli ve güvenilir bir şekilde yapabileceklerinin sınırları dışındadır. İki kullanım durumu (kitlesel yerel gözetleme ve tam otonom silahlar), Pentagon ile yaptığımız sözleşmelere hiçbir zaman dahil edilmemiştir ve şimdi de dahil edilmemesi gerektiğine inanıyoruz."

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riskinin bulunduğunu söylemişti.

Pentagon'un her türlü kullanımı kabul eden ve kitlesel yerel gözetleme ile tam otonom silahlarla ilgili koruma mekanizmalarını kaldıran yapay zeka şirketleriyle sözleşme yapacağını belirttiğini vurgulayan Amodei, "Tehditler, tutumumuzu değiştirmiyor, vicdanen onların bu talebine boyun eğemeyiz." ifadesini kullandı.

ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry, Claude'a abone oldu

Anthropic'in reddettiği anlaşmayı OpenAI'ın kabul etmesinin ardından çok sayıda kullanıcı, OpenAI CEO'su Altman'ın X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı Pentagon'la anlaşma duyurusuna tepki gösterdi.

OpenAI'ın yapay zeka modeli ChatGPT'ye aboneliklerini iptal eden birçok kullanıcı, Claude'a abone olduklarına ilişkin ekran görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry de bu kullanıcıların arasında yer aldı. Perry'nin Claude paylaşımı, 3 milyon görüntülemeye ulaştı.

Claude'a destek veren ABD'de yaşayan Hollandalı tarihçi ve yazar Rutger Bregman da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Anthropic, kesinlikle kahramanca bir duruş sergiledi. Haydi bugün hepimiz Claude'a geçelim. Sadece en iyi yapay zeka modeli olduğu için değil (ki Pentagon bu modeli kitlesel gözetleme ve katil dronlar için kullanamayacak) aynı zamanda sadece 'iyi adamlar' oldukları için." değerlendirmesinde bulundu.

"QuitGPT (GPT'yi bırak)" boykot kampanyasına 1,5 milyondan fazla imza"

Anlaşmaya tepki gösterenler, ayrıca "ChatGPT, Trump'ın katil robot anlaşmasını kabul etti. Artık bırakma zamanı." mesajıyla "QuitGPT (GPT'yi bırak)" isimli boykot kampanyası da düzenleniyor. "quitgpt.org" adresi üzerinden gerçekleştirilen kampanyaya şu ana kadar 1,5 milyondan fazla kişi imza attı.

Claude'a olan ilgi en fazla indirilen uygulamalar listesine de yansıdı. ABD'de 12 Şubat'ta App Store'da en fazla indirilen 7'nci uygulama olan Claude, gelişmeler sonrası ChatGPT'nin ardından 2'nci sırada yer aldı.

Gelişmelerin yansımaları, arama motoru verilerinde de görüldü. Google Trends verilerine göre son 24 saatte ABD'de "anthropic" kelimesiyle yapılan arama sorgularında yüzde 110 artış yaşandı. "Claude, şu anda çalışmıyor mu?" sorgusunda yüzde 180, "Claude Trump" sorgusunda ise yüzde 250 artış oldu.

ABD'li kullanıcıların yanı sıra farklı ülkelerden çok sayıda kullanıcı da OpenAI'ın Pentagon'la yaptığı anlaşmaya sosyal medya paylaşımlarıyla tepki gösteriyor.