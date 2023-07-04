Opel, Temmuz Ayında Binek ve Ticari Araçlarda Uygun Satın Alma Koşulları Sunuyor

Opel, temmuz ayı kampanyasıyla birlikte binek ve ticari araç modellerinde cazip fiyatlar ve özel kredi imkanları sunuyor. Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Grandland gibi binek araçlarının yanı sıra Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo, Vivaro City Van ve Zafira Life gibi ticari araçlar da uygun fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Opel, temmuz ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı kampanyası kapsamında markanın sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla, 792 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik ise 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle beraber 1 milyon 205 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor. Markanın cesur ve yalın tasarım ögelerini taşıyan yeni Opel Astra, 1 milyon 106 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel'in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 1 milyon 44 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatıyla dikkati çekiyor.

Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör'ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 1 milyon 268 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları, Opel Mokka'ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor. Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik ise 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle 1 milyon 468 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

Opel'in üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV'daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı ile birlikte 80 bin TL takas desteği ve 3 yılın üzerine ek 2 yıl FlexCare uzatılmış garanti hediyesiyle 1 milyon 544 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla showroom'larda yeni sahiplerini bekliyor.

Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde, temmuz ayına özel, KOBİ'lere sunduğu tekliflerle fark yaratıyor. Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life'a 821 bin 900 TL'den, çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo'ya ise 632 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo 895 bin 900 TL'den, Vivaro City Van ise 1 milyon 41 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ergonomik tasarımı, yenilikçi teknolojileri, üstün Alman mühendisliği ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life, 1 milyon 462 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.