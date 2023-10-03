Opel'den ekim ayına özel finansman destekleri

Opel Türkiye, ekim ayında hem binek hem de hafif ticari araç modellerinde özel teklifler sunuyor.

Opel Türkiye, ekim ayında hem binek hem de hafif ticari araç modellerinde özel teklifler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel, ekimde binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

Markanın cesur ve yalın tasarım ögelerini taşıyan yeni Opel Astra, 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Editon donanımında, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, 1.2 litrelik benzinli motora sahip 8 ileri otomatik şanzımanlı Edition donanımı ve 1.5 litrelik dizel motora sahip 8 ileri otomatik şanzımanlı Edition donanımındaysa 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla, 1 milyon 239 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Ayrıca otomatik şanzımana sahip benzinli Astra modellerinde, nakit alımlarda geçerli, 124 bin 900 TL'ye kadar indirim ayrıcalıkları sunuluyor.

Opel'in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, Elegance donanımı ile 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi veya Essential donanımı ile 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle kullanıcılara sunuluyor.

En çok tercih edilen SUV modellerden biri olan Crossland, 1 milyon 104 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatı ve Essential donanımında "ÖTV Muaf" koşuluna özel, 1 milyon 4 bin 200 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör'ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, GS ve Ultimate donanımları ile 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya Elegance donanımı ile 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 415 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları, Opel Mokka'ya özel ek avantajlara da sahip olabiliyor.

Opel'in üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı ile birlikte Ultimate donanımlı versiyonunda 100 bin TL takas desteği dahil, 225 bin 900 TL'ye varan avantajlar ve 1 milyon 698 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Elektrikli Opel modellerinde ekim ayına özel ayrıcalıklar

2024'ten itibaren tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını sunmaya hazırlanan ve kısa bir süre önce "Şimşek" logosunu elektriklendiren Opel, müşterilerine online rezervasyon sistemi üzerinden elektrikli modellerini sunmaya devam ediyor.

Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanına ek, 20 bin TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle 1 milyon 493 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Ekim itibarıyla ülkede satışa sunulan, cesur ve yalın tasarımının yanı sıra performansıyla da dikkati çeken Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 20 bin TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle 1 milyon 599 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahipleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Corsa Elektrik, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri, en üst versiyon olan Ultimate adındaki tek donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

Opel'den hafif ticari araçlarda cazip kredi olanakları

Opel, binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, ekime özel, ayrıcalıklı kredi seçenekleri ve KOBİ'lere sunduğu tekliflerle fark yaratıyor.

Alman mühendisliği ve ince düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarıyla 1 milyon 592 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Opel'in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanlarıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Combo Cargo 715 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Combo Life modeline 912 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor. Ayrıca Vivaro Cargo 1 milyon 4 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla müşteri ile buluşurken, Vivaro City Van 1 milyon 167 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Opel, ekim ayının kampanya olanaklarına ek olarak birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor. Geniş hafif ticari ürün gamı ve üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturduğu yeni binek modelleriyle Opel, ekim ayında müşterilerini showroomlarına davet ediyor.

Ayrıca Opel modellerini online olarak keşfetmek isteyenler, yenilenen Opel Türkiye web sitesi üzerinden tüm detaylara erişebiliyor.