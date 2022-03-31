OPEC petrol üretimine ilişkin IEA verilerini kullanmayacağını bildirdi - Haberler

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OPEC petrol üretimine ilişkin IEA verilerini kullanmayacağını bildirdi

AA - Sibel Morrow - Ekonomi
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OPEC petrol üretimine ilişkin IEA verilerini kullanmayacağını bildirdi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) bugünden itibaren üye ülkelerin petrol üretimine ilişkin ikincil kaynak olarak Uluslararası Enerji Ajansından (IEA) veri almayacağını açıkladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) bugünden itibaren üye ülkelerin petrol üretimine ilişkin ikincil kaynak olarak Uluslararası Enerji Ajansından (IEA) veri almayacağını açıkladı.

OPEC tarafından yapılan açıklamada, kararın bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen olağanüstü konferansta alındığı belirtildi.

OPEC üyesi ülkelerin üretim miktarını değerlendirmek için ikincil kaynak olarak IEA verilerini kullanılmayacağı ifade edilen açıklamada, IEA'nın yerine söz konusu verilerin İskoçya merkezli araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie ve Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy'den temin edileceği kaydedildi.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi

Araştırma, Enerji, Petrol, Opec, Ekonomi, Haberler

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