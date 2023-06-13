OPEC: Küresel petrol arzı mayısta azaldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol arzının mayısta önceki aya göre günlük yaklaşık 1 milyon varil azalarak 100 milyon 200 bin varil seviyesine gerilediğini bildirdi. OPEC aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun günlük ham petrol üretimi mayısta önceki aya göre 464 bin varil düşüşle 28 milyon 60 bin varil oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol arzının mayısta önceki aya göre günlük yaklaşık 1 milyon varil azalarak 100 milyon 200 bin varil seviyesine gerilediğini bildirdi.

OPEC aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun günlük ham petrol üretimi mayısta önceki aya göre 464 bin varil düşüşle 28 milyon 60 bin varil oldu.

OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya, İran ve Angola'da arttı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülkeler oldu.

Günlük üretim, mayısta önceki aya göre Nijerya'da 171 bin, İran'da 61 bin, Angola'da 54 bin varil artarken, Suudi Arabistan'da 519 bin, BAE'de 140 bin, Kuveyt'te 95 bin varil azaldı.

Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise yaklaşık 600 bin varil azalarak 72 milyon 200 bin varil oldu.

Böylece, küresel petrol arzı mayısta bir önceki aya göre günlük yaklaşık 1 milyon varil azalarak 100 milyon 200 bin varil seviyesine geriledi, geçen yılki seviyenin ise yaklaşık 1 milyon 700 bin varil üzerinde gerçekleşti.

Küresel petrol talebi artış öngörüsü değişmedi

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 350 bin varil artışla 101 milyon 910 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talebin OECD ülkelerinde geçen yıla göre günlük 50 bin varil artarak yaklaşık 46 milyon varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 2 milyon 300 bin varil artarak yaklaşık 55 milyon 920 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Raporda, petrol talebi artış öngörüsü, OECD bölgesinde ikinci çeyrekte yaşanan düşük performans nedeniyle aşağı yönlü, OECD dışı ülkelerde ise Çin'de beklenen ekonomik toparlanma nedeniyle yukarı yönlü revize edildi.

Ancak OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünün ekonomik aktivite ve devam eden jeopolitik gelişmeler dahil olmak üzere birçok belirsizliğe bağlı olduğunu belirtiyor.