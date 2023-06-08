OPEC+ kesintileri petrol fiyatlarını 84 doların üzerine çıkarabilir

OPEC+ grubunun mevcut üretim kesintilerini uzatma kararı ve Suudi Arabistan'ın temmuzda günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisi kararı, yılın geri kalanında petrol fiyatlarını varil başına 84 doların üzerine çıkarması bekleniyor. Wood Mackenzie'den yapılan açıklamada, küresel petrol talebindeki artışın bu yıl günlük 2,4 milyon varille 1,5 milyon varil olan sıvı yakıt arz artışının üstünde olacağı belirtildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mevcut üretim kesintilerini uzatma kararı ile Suudi Arabistan'ın temmuzda günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisi kararının, yılın geri kalanında petrol fiyatlarını varil başına 84 doların üzerine çıkarması bekleniyor.

Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'den (WoodMac) yapılan açıklamada, küresel petrol talebindeki artışın bu yıl günlük 2,4 milyon varille 1,5 milyon varil olan sıvı yakıt arz artışının üstünde olacağı belirtildi.

Yılın üçüncü çeyreğinde küresel stoklarda ciddi bir düşüş olacağının altı çizilen açıklamada, OPEC+ grubunun yaptığı kesintilerin ve Suudi Arabistan'ın temmuzda günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisi kararının stoklardaki söz konusu düşüşte rol oynayacağı ifade edildi.

Piyasalarda devam eden ekonomik endişelerinin hafiflemesi durumunda, küresel petrol talebinin yılın ikinci çeyreğinden itibaren toplam sıvı yakıt üretimini aşacağına işaret edilen açıklamada, bu durumda Brent türü petrolün ortalama varil fiyatının 84 doların üzerine çıkacağı tahmin edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WoodMac Macro Oils Başkan Yardımcısı Ann-Louise Hittle, piyasada hakim ekonomik resesyon endişelerine rağmen yılın ikinci yarısındaki petrol talep ve arz dengesinin fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlenmeleri desteklediğini belirtti.

OPEC+ grubunun haziran toplantısında gündeme gelen sorunlara değinen Hittle, "Çin'in ekonomik toparlanmasının beklentiler doğrultusunda ilerlememesi ve bunun talep artışına da yansıyacağı endişeleri ile yılın geri kalanında daha önce belirlenen üretim kesintilerinin yeniden düzenlenmesi küresel finans piyasalarında risk olarak algılanıyor. Ancak, OPEC+ grubunun mevcut kesintilerden feragat etmemesi ve bunun da üstüne Suudi Arabistan'ın daha fazla kesinti yapması, grubun fiyatları yukarı çekme yönündeki hedefine oldukça iyi hizmet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

WoodMac son yayınlanan petrol piyasası raporunda, Çin'in petrol talebinin bu yıl günlük yaklaşık 1 milyon varil artacağını ve bu artışın yaklaşık yarısının benzin ve jet yakıtından geleceğini tahmin etmişti.