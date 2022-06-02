"OPEC+ grubu temmuzda 638 bin varil üretim artışına gidecek" başlıklı haberimizde sehven yer alan "638 bin varil" ifadesi "648 bin varil" olarak... - Haberler

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"OPEC+ grubu temmuzda 638 bin varil üretim artışına gidecek" başlıklı haberimizde sehven yer alan "638 bin varil" ifadesi "648 bin varil" olarak...

AA - Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
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'OPEC+ grubu temmuzda 638 bin varil üretim artışına gidecek' başlıklı haberimizde sehven yer alan '638 bin varil' ifadesi '648 bin varil' olarak...

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, petrol üretimini temmuzda günlük yaklaşık 648 bin varil artırma kararı aldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, petrol üretimini temmuzda günlük yaklaşık 648 bin varil artırma kararı aldı.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve temmuz ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere çevrim içi düzenledikleri 29. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, toplantıda temel küresel ekonomik merkezlerdeki kısıtlamaların kaldırılması ve mevsimsel bakımın ardından küresel rafineri alımlarının artacağına yönelik beklentilerin dikkate alındığı, ham petrol ve işlenmiş ürünler için stabil ve dengeli bir piyasanın önemli olduğu ifade edildi.

Grubun, 18 Temmuz 2021'de düzenlenen 19. Bakanlar Toplantısı'nda alınan günlük petrol üretiminin kademeli artırılmasına ilişkin karara bağlı kaldığı, ancak eylül ayında planlanan üretim artışını temmuz ve ağustos aylarına dağıtarak temmuzda 648 bin varil üretim artışına gidileceği belirtildi.

Açıklamada, OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısının 30 Haziran'da yapılacağı kaydedildi.

OPEC+ grubu üretim kesintisi anlaşması

Kovid-19 salgınından kaynaklanan talep düşüşü nedeniyle Nisan 2020'de günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 10 milyon varillik kesintiye giden grup, talebin toparlanma sürecine girmesiyle üretim kesintilerini Nisan 2021'den bu yana belirli aralıklarla hafifletmeye başladı.

OPEC+ grubu, 19. Bakanlar Toplantısı'nda aldığı karar doğrultusunda ağustostan bu yana günlük ham petrol üretimini kademeli olarak her ay yaklaşık 400 bin varil artırıyor.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi

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