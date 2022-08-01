OPEC Genel Sekreteri Al-Ghais görevine başladı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Haitham Al-Ghais görevine başladı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Haitham Al-Ghais görevine başladı. OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada, Al-Ghais'ın 3 yıl yürüteceği genel sekreterlik görevine bugün itibarıyla başladığı bildirildi. Al-Ghais, OPEC'in 3 Ocak'ta Viyana'da gerçekleştirilen özel oturumunda 31 Temmuz'da görevi sona erecek Muhammed Barkindo yerine oy birliği ile genel sekreter olarak seçilmişti. 2017-2021 tarihlerinde Kuveyt OPEC Başkanı olarak görev yapan Al-Ghais, OPEC'in iç denetim komitesinde görev aldı, Kuveyt Petrol Ulusal Şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Petrol sektöründe yaklaşık 30 yıl tecrübesi bulunan Al-Ghais, Kuveyt'te 6 petrol bakanına danışmanlık yaptı. OPEC Genel Sekreterliği görevine 1 Ağustos 2016'da başlayan Barkindo, görev süresini tamamlayamadan 6 Temmuz'da yaşamını yitirmişti. Ekonomi AA / Sibel Morrow Viyana Kuveyt Opec Ekonomi Haberler

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