Haberler

OPEC Ekim Ayında Petrol Üretimini Artırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), ekimde günlük ham petrol üretimini 28 milyon 460 bin varile çıkararak, önceki aya göre 33 bin varil artış sağladı. En büyük üretim artışı Suudi Arabistan'da gerçekleşirken, en büyük düşüş İran'da görüldü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ekimde önceki aya göre 33 bin varil artarak 28 milyon 460 bin varile yükseldi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, üretimde en fazla artış Suudi Arabistan'da, en fazla düşüş ise İran'da gerçekleşti.

Grubun en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da günlük üretim 43 bin varil artışla 10 milyon 3 bin varile çıktı. İran'da ise üretim günlük 66 bin varil azalarak 3 milyon 209 bin varile geriledi.

Böylece, OPEC'in günlük ham petrol üretimi ekimde önceki aya göre 33 bin varil artarak 28 milyon 460 bin varil oldu.

Öte yandan, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük ham petrol üretimi ise aynı dönemde 73 bin varil azalarak 43 milyon 24 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, 2025 ve 2026 talep tahminini korudu

OPEC, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin küresel petrol talebi artış öngörülerini değiştirmedi. Buna göre, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 300 bin varil artarak 105 milyon 140 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talebin, bu yıl OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 170 bin varil artışla 59 milyon 170 bin varil, OECD ülkelerinde ise günlük 130 bin varil artışla 45 milyon 970 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Gelecek yıl ise küresel talebin günlük 1 milyon 380 bin varil artarak 106 milyon 520 bin varil olacağı öngörülüyor. Bunun, OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 230 bin varil artışla 60 milyon 400 bin varile, OECD ülkelerinde ise günlük 150 bin varil artışla 46 milyon 110 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talep artışının, OECD dışı ülkelerde genel olarak Asya'nın diğer bölgeleri başta olmak üzere Hindistan ve Çin'den, OECD içinde ise Amerika kıtasından kaynaklanacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı

Şehidin annesinin feryadı yürek dağladı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Süper Lig ekibi seçime gidiyor

Süper Lig ekibi seçime gidiyor
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı delirten sözler

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı delirten sözler
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.