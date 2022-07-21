Ons altın 2 yılın en düşük seviyesinde Altın ons fiyatı Nisan 2020'deki seviyesinin altına geriledi. Altın ons fiyatı Nisan 2020'deki seviyesinin altına geriledi. Ons fiyatının 1693 dolar seviyesine düşmesiyle gram altın yüzde 0,25 azalarak 955 liraya geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımlarında daha fazla agresifleşebileceği beklentisiyle altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. Ons altın gün içinde yüzde 0,20 değer kaybederek Nisan 2020'deki seviyesinin altına düştü. 1693 dolar seviyesine düşen ons altının gerilemesiyle gram altın yüzde yüzde 0,25 değer kaybederek 955 liraya düştü. Çeyrek altın bin 571 liraya, yarım altın 3 bin 148 liraya, tam altın 6 bin 268 liraya geriledi. ABD Haziran ayı enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde çıkarak yüzde 9,1 oranında gerçekleşti. 41 yılın zirvesine yükselen enflasyon altın fiyatlarını baskılıyor. FED, enflasyonist riskin önüne geçebilmek için faiz artırım takvimini öne çekmişti. FED'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 26-27 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Ekonomi Haberler

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