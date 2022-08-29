ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı'na eylemler nedeniyle bir müddet ara verildi Ekonomi Haberleri Norveç'in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı'na, çevreci aktivistlerin yangın alarmlarını çalıştırması nedeniyle ara verildi. Norveç'in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı'na, çevreci aktivistlerin yangın alarmlarını çalıştırması nedeniyle ara verildi. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un yanı sıra dünyaca ünlü enerji şirketlerinin üst yöneticilerinin katıldığı konferansın ilk oturumu sürerken yangın alarmı verildi. Yetkililer, basın mensuplarının çalıştıkları alanın yanı sıra konferansın sürdüğü "Stavanger Forum" isimli binanın terkedilmesi yönünde uyarıda bulundu. Çevreci olduklarını belirten bir grup aktivist, "Petrol ve doğal gaz bulunması için daha fazla lisans verilmesini istemiyoruz." şeklinde slogan attılar. Konferansın düzenlendiği binanın duvarına spreylerle "Petrolü durdurun!" yazan eylemciler içeri girişlere engel oldu. Hidrokarbon arama çalışmalarına karşı olduklarını belirten aktivistlerin, yaklaşık 30 dakika süren eyleminden sonra konferans devam etti. Ekonomi Kaynak: AA / Murat Temizer Elon Musk Norveç Ekonomi Haberler

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