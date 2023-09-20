Online Yemek Sipariş Platformlarında KDV Sorunu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, online yemek sipariş platformlarının KDV tahsilatı ile beyanı arasındaki farkı tespit etti. Bazı işletmelerin yüzde 10 KDV'yi yüzde 1 olarak beyan ettiği ve haksız kazanç elde ettiği belirtiliyor.

Özellikle evde kaldığımız pandemi döneminde online yemek sipariş platformlarının önemi arttı. Artık eskiden olduğu gibi bir sipariş vermek için dışarıya çıkmaya gerek kalmadan tek bir tıkla telefonumuzla istediğimiz yemeği veya ürünü sipariş verebiliyoruz. Ancak bu konuyla ilgili sıkıntılı bir durumunun söz konusu olduğunu belirtelim. Zira Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti ve bu gibi platformlardan verilen yemek siparişlerini incelemeye aldı.

Yüzde 10 olarak tahsil edilen KDV, yüzde 1 olarak beyan ediliyor

Ekonomim'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, online yemek sipariş platformlarının bünyesinde müşterilere hizmet veren işletmelerin KDV tahsilatı ile beyanı arasında ciddi bir fark olduğunu tespit etti. Bakanlık ayrıca sipariş platformlarının komisyon faturalarını kesmesine rağmen bazı işletmelerin belge düzenlemeyerek veri kaybına yol açtığını tespit etti.

Buradaki en önemli detay belki de tahsil edilen ve beyan edilen KDV arasındaki fark. Zira bazı işletmelerin yüzde 10'lık tahsilatının yalnızca yüzde 1'ini beyan ettikleri ve aradaki fark ile de haksız kazanç elde ettikleri belirtiliyor.

Bakanlık harekete geçti: Sarı sitelerde kaçak Togg satışı yapanlar yandı!

Belge düzenlenmemesi konusu kayıt dışı POS cihazlarıyla ilgili. Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde bazı işletmelerde çok sayıda kayıt dışı POS cihazı tespit edildiği belirtiliyor. Bu işletmelerin birden fazla POS cihazı kullandığını ve bunların sadece birini yazarkasaya bağladığı ve diğer cihazlardan yapılan satışlara ise belge düzenlenmediği söyleniyor. Konuyla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!