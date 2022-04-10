Öner: 'Açlık sınırı 4 bin 622 lira oldu'

MANİSA (İHA) - Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan 'Açlık-yoksulluk' araştırmasının mart ayı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Açlık sınırının 4 bin 622 liraya yükseldiğini kaydeden Öner, yoksulluk sınırının ise 13 bin 465 TL olduğunu söyledi.

Mart ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin 622,7 TL, yoksulluk sınırı ise 13 bin 465,8 TL olarak tespit edildiğini belirten Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, "Yapılan araştırmaya göre mart ayında şubat ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 11,2'lik bir artış yaşandı. Mart ayında şubat ayına göze çarpan en büyük artışlar yüzde 21,15 artışla karnabahar, yüzde 20,56 artışla kuru soğan, yüzde 17,51 artışla marul, yüzde 17,1 artışla beyaz lahana, yüzde 16,36 artışla portakal; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 23,26 azalışla kabak, yüzde 9,91 azalışla domates, yüzde 8,73 azalışla ıspanak, yüzde 7,29 azalışla roka, yüzde 6,33 azalışla maydanoz madde fiyatlarında yaşandı." dedi.

Ulaşım ve ısınma madde fiyatlarında artış yaşandı

Mart ayında şubat ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 7,41'lik bir artış gözlendiğini vurgulayan Öner, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Şubat ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 32,67 artışla benzin, yüzde 24,41 artışla benzin fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,48 azalışla araçların tamir ve bakımına ödenen ücretlerde düşüş olduğu tespit edildi. Mart ayında şubat ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 13,14'lük bir artış gözlenirken; barınma madde fiyatlarında ise yüzde 1,92'lik bir artış oldu. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 3,85'lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında şubat ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 6,13 artışla fayans, yüzde 5,47 artışla badana ve boya malzemeleri madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 4,8'lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında şubat ayına göre değişimin yüzde 17,59 artışla yurtiçi hafta sonu turları, yüzde 13,65 artışla okul defteri, yüzde 12,99 artışla müzik aletleri madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında şubat ayına göre yüzde 1,14 azalışla televizyon, yüzde 0,17 azalışla bilgisayar ekipmanları fiyatlarında değişim gözlemlendi. Mart ayında şubat ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 3,58'lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında şubat ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 8,14 artışla telefon ekipmanları, yüzde 6,87 artışla telefon onarımı madde fiyatlarında olduğu gözlendi."

Aydınlanma madde fiyatında düşüş yaşandı

Mart ayında şubat ayına göre aydınlanma madde fiyatında yüzde 9,7'lik bir düşüş gözlemlendiğini kaydeden Öner açıklamasını şöyle tamamladı: "Mart ayında şubat ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 3,63'lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 16,65 artışla ilaçlar, yüzde 4,68 artışla tansiyon aleti fiyatlarında olduğu tespit edildi. Mart ayında şubat ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 2,54'lük bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında şubat ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 10,71 artışla gömlek, yüzde 8,14 artışla pantolon, yüzde 7,15 artışla spor ayakkabısı, yüzde 6,95 artışla çorap madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında yüzde 7,89 azalışla kazak, yüzde 6,33 azalışla hırka, yüzde 5,43 azalışla kaban, yüzde 4,66 azalışla mont maddelerinde düşüş olduğu tespit edildi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 3,77'lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında şubat ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 8,38 artışla bebek bezi, yüzde 5,58 artışla elektrikli saç bakım aletleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında şubat ayına göre yüzde 2,17 azalışla deodorantlar madde fiyatlarında değişim gözlemlendi." - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi