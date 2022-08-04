Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı

Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı

Ön ödemeli konutlarda sözleşmeyle belirlenen tüketiciye azami teslim süresi, 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

 - Güncelleme:

Ön ödemeli konutlarda sözleşmeyle belirlenen tüketiciye azami teslim süresi, 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığının Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu olacak. Bu süre her sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek.

Değişiklik öncesinde bu süre en fazla 36 ay olarak uygulanıyordu.

Yönetmelik, 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title