Sağlık Sigortasında Yenileme Garantisi Dönemi

Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, yeni yapılan düzenlemeyle sağlık sigortalarında 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantisi sunma zorunluluğu getirilmesine yönelik, uzun vadede bu düzenlemenin sektörün istikrarını güçlendireceğini söyledi.

Tuba Buldu, 60 yaş altına ömür boyu sağlık poliçesi yenileme garantisi sunma zorunluluğunu içeren yeni düzenlemelere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemenin sağlık sigortalarının geleceği açısından son derece önemli ve olumlu bir adım olduğunu dile getirdi.

Buldu, düzenleme kapsamındaki en önemli değişikliklerin sigortanın yenilenmesi sürecine, yenileme garantisinin sunumuna, içeriğine ve şirketler arası hak geçişlerinin koşullarına yönelik olduğunu belirtti.

Türkiye Sigorta olarak yönetmelik değişikliğinin sadece bir yükümlülük değil, aynı zamanda müşteri güvenini artıran bir fırsat olduğunu, bunun özel sağlık sigortasının sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra sigortanın tabana yayılmasını sağlamak için önemli bir adım olduğunu söyleyen Buldu, "Artık ömür boyu yenileme garantisinin sigortanın ayrılmaz bir parçası olması farkındalığının bireylerde daha da artacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Buldu, yönetmelik kapsamında bazı düzenlemelerin yapıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Sigortalıların şirketler arası geçişlerde hak kaybına uğramaması, bekleme sürelerinin tekrarlanmaması, sektörde sunulan yenileme garantilerinin isimlerinin standardize edilmesi ve en önemlisi şirketlere riziko ve maliyet yönetimini sağlıklı yapabilmek adına kolaylaştırıcı çözümler sunulması amacıyla da düzenlemelerin yapıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki ömür boyu yenileme garantisinin getirdiği uzun vadeli yükümlülükler hem fiyatlama hem de risk yönetimi açısından sektöre bazı sorumluluklar yüklüyor."

"Düzenleme, ömür boyu yenileme garantisinin asgari standartlarını belirliyor"

Buldu, prim dengesi, yaş dağılımına göre ve sağlık giderlerinin projeksiyonu üzerinden kısa vadeli risk modelinin yanında ömür boyu risk modeline göre çalışan aktüeryal metotlarının mevcut olduğunu ifade etti.

Yeni düzenlemeyle 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantisi sunma zorunluluğu geldiğini anımsatan Buldu, şu değerlendirmede bulundu:

"Düzenleme, ömür boyu yenileme garantisinin asgari standartlarını belirliyor. Yani şirketler kendi politikaları uyarınca, stratejik ve risk iştahları doğrultusunda 60 yaşının üstündeki kişilere de isterse ömür boyu yenileme garantisi sunabilir. Bu hususta şirketlerin ömür boyu yenileme garantisi değerlendirme aşamasında risk değerlendirmesi yapma hakkı yine mevzuatla korunmuş oldu."

Yönetmeliğin poliçe prim beklentileri ve artışları üzerine tahminler yürütmek ve etkisini değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu ifade eden Buldu, yeniliklerle önemli temellerin atıldığını ve portföy dengesinin uzun vadede bir zemine oturacağını söyledi.

"Sağlık branşında teknik karlılığı pozitife çevirmek ve bu dengeyi korumak en temel önceliğimiz"

Buldu, sigortalıların önceki tazminat geçmişine erişebilmesinin, fiyatları optimize etmek ve tazminat yönetiminin en iyi şekilde yapılması sebebiyle risk hafızası oluşturup poliçelerde primleri belirleme noktasında adil ve ulaşılabilir olması için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Sağlık sigortalarının serbest tarife ile yıllık düzenlendiğine ve primlerin yıllık belirlendiğine işaret eden Buldu, "Sağlık branşında teknik karlılığı pozitife çevirmek ve bu dengeyi korumak en temel önceliğimiz." dedi.

Buldu, mevcut poliçelerde veriye dayalı ve dengeli bir fiyatlama yaklaşımı benimsediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Şirketlerin portföyün şekillenmesi ile ömür boyu yenileme garantisi sunulan ürün, ömür boyu yenileme garantisi olmayan ürün, yeni sigortalı adayı ve başka şirketten geçiş yapan sigortalı adayına yönelik ne tür fiyatlama aksiyonları yapacaklarına dair mutlak analizleri olacaktır. Uzun vadede bu düzenlemenin sektörün istikrarını güçlendireceğini düşünüyoruz."

"Hem sektör hem de bizim açımızdan en kritik başlık risk modelleme ve dijital altyapının entegrasyonu"

Yönetmeliğin 2026'da yürürlüğe gireceğini belirten Buldu, "2026'ya kadar olan dönem, sektörün kendini yeniden yapılandırması açısından iyi planlanması gereken bir süre olacak ancak bu sürecin sadece mevzuat uyumuna değil, bütünsel bir dönüşüme odaklanması gerekiyor." dedi.

Buldu, sağlık sigortası operasyonlarının, veri yönetimi, aktüeryal analizler ve müşteri deneyimi süreçleriyle entegre hale gelmesi gerektiğini vurgulayarak, mutlaka takvim planlamasına ihtiyaç olacağını söyledi.

Türkiye Sigorta olarak bu dönüşümü çok önceden başlattıklarını belirten Buldu, operasyonel verimliliği artırmak ve hata oranlarını minimize etmek için süreçleri dijitalleştirdiklerini ifade etti.

Buldu, BT altyapılarını tamamen modüler, "API" tabanlı bir yapıya dönüştürdüklerini ve bu sayede farklı platformlarla hızlı entegrasyon sağlayabildiklerini dile getirerek, "Hem sektör hem de bizim açımızdan en kritik başlık risk modelleme ve dijital altyapının entegrasyonu. Çünkü doğru veri ve güçlü BT altyapısı olmadan sürdürülebilir ürün tasarlamak da prim dengesini korumak da mümkün değil." diye konuştu.

"SBM'nin artan rolünü sektör açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz"

Buldu, yeni düzenlemeyle Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) üzerinden çok önemli kolaylaştırıcı çözümler sunulduğunu ifade ederek, "SBM'nin artan rolünü sektör açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Veri paylaşımının gelişmesinin, sağlık sigortacılığında hem risk yönetiminin doğruluğunu hem de fiyatlama adaletini önemli ölçüde artıracağını söyleyen Buldu, bu yapının hem sigortalı davranışlarının daha sağlıklı analiz edilmesini hem de kurumlar arası bilgi eşleşmesinin güvenli biçimde yapılmasını sağlayacağını ifade etti.

SBM'nin merkezinde yer alacağı yeni sistemle birlikte artık sigortalılık bilgilerinin elektronik ortamda gerçekleşecek süreçlerle daha hızlı ve pratik şekilde tamamlanacağını belirten Buldu, "Birçok şirketin mobil ve web sayfalarında tamamlayıcı sağlık sigorta satışı yaptığı göz önünde bulundurulursa bu yapıların arkalarına SBM entegrasyonları yapması gerekecektir." diye konuştu.

Buldu, SBM'nin daha entegre hale gelmesiyle sektör genelinde şeffaflığın artacağını ifade ederek, kötü niyetli risk transferlerinin azalacağını ve prim dengesinde daha adil bir yapı oluşacağını vurguladı.

Uzun vadede bunun hem teknik karlılığı hem de müşteri deneyimini iyileştireceğine inandıklarını belirten Buldu, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz, bu veri paylaşım ağının sunduğu imkanları kullanarak, sağlık sigortasında kişiselleştirilmiş, erişilebilir ve sürdürülebilir çözümler üretmek. Gelecek yıl itibarıyla risk havuzunun sürdürülebilirliğini sağlayacak dinamik fiyatlama sistemleri, kişiselleştirilmiş fiyatlama modelleriyle hem müşteri memnuniyetini hem de karlılığı birlikte gözeten modellerle perspektiflerimizin ve ürün çeşitliliği ihtiyacının daha da artacağını düşünüyorum."