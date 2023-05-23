Omsan Logistics, Yeşil Lojistik Belgesi'nin sahibi oldu

OYAK Grup şirketlerinden Omsan Logistics, Kombine Taşımacılık Yönetmeliği kapsamında Yeşil Lojistik Belgesi almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Omsan Logistics, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün verdiği Yeşil Lojistik Belgesi'ni almaya hak kazanan ilk lojistik firmaları arasında yer aldı.

Omsan Logistics, dengeli, bütünleşik, çevreyle dost ve sürdürülebilir yük taşımacılığının desteklenmesi amacıyla hazırlanan Kombine Taşımacılık Yönetmeliği'nde yer alan kriterleri karşılamasının ardından Yeşil Lojistik Belgesi'nin sahibi oldu.

Omsan Logistics'in genel merkez binası, Pelitli, Anadolu ve Tuzla depolarıyla Bursa bakım sahası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylı Sıfır Atık Sertifikası'na sahip. Ayrıca genel merkez, Tuzla deposu ve Bursa park sahalarında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi de mevcut.

Şirketin, depo ve ev taşımacılığında kullanmak için satın aldığı ambalajların yarısından fazlası yeşil ambalaj çalışmaları kapsamında FSC (Orman Yönetim Sistemi) belgesi de bulunuyor.

AB'ye uyumlu araç filosunu genişletiyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Avrupa Birliği emisyon standartlarına uyum kapsamında kara yolu taşımacılığında kullanmak üzere "Euro 6" egzos emisyon standartlarına uygun motorlu araç satın alan firma, 2023'te de filosunu yeni "Euro 6" motorlu araçlarla büyütmeye devam edecek.

Firmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ulusal demir yolu hatlarında işletmecilik yapmaya imkan tanıyan "Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi (DEYS)" belgesinin süresi de 2022'de 5 yıl uzatıldı.

2021'den bu yana bertaraf ettiği atık yağ miktarı ile 12,5 milyar ton suyun kirlenmesini önleyen Omsan Logistics, doğum günlerinde her çalışanı adına fidan dikme uygulamasına da devam ediyor. Uygulama kapsamında 2020'den bugüne kadar 5 bin 345 adet fidan dikildi. Fidanlar 90 bin metrekarelik orman alanının sağlayacağı 128 bin 280 ton karbon tasarrufuna eş miktarda tasarruf sağladı.

Omsan Logistics, Eylül 2022'de, Avrupa'nın güçlü taşımacılık firmalarından Metrans ile başlattığı ithalat- ihracat amaçlı tren seferleri ile 2022-2023'te 1 milyon 500 metrekarelik alanda 455 bin 995 adet ağacın verdiği oksijene eş değer 10 bin 488 ton karbon salımı tasarrufu hedefliyor.