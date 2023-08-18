Omsan Logistics, İnovatif Taşımacılık Yönetimi Ödülü'ne layık görüldü

Omsan Logistics, dijital uygulamaları ve bitmiş araç lojistiği alanında yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla SupplyTech Breakthrough Awards'ta ödüllendirildi. Şirket, otomotiv lojistiği alanında devreye aldığı dijitalleşme projeleri ile maliyet, iş gücü ve zamandan önemli oranda tasarruf sağladı.

Omsan Logistics, dijital uygulamaları ve bitmiş araç lojistiği alanında yürüttüğü çalışmalarıyla SupplyTech Breakthrough Awards'ta ödül aldı. 'Yılın İnovatif Taşımacılık Yönetimi Ödülü' kategorisinde ödül alan şirket, otomotiv lojistiği alanında devreye aldığı dijitalleşme projeleri ile maliyet, iş gücü ve zamandan önemli oranda tasarruf sağladı.

Oyak Grubu Şirketlerinden Omsan Logistics, dijital uygulamaları ve bitmiş araç lojistiği alanında yürüttüğü çalışmalar ile SupplyTech Breakthrough Awards programı tarafından Yılın İnovatif Taşımacılık Yönetimi Ödülü (Transport Management Innovation) kategorisinde ödül aldı. Teknolojiyi lojistik süreçlerle birlikte kullanan kuruluşların değerlendirildiği programda, tedarik zinciri ile lojistik sektöründeki teknolojik ürün ve hizmetler; yenilik, verim, işlevsellik, değer, doğru kullanım ve yönetilebilirliğin yanı sıra etki kriterleri çerçevesinde ele alınıyor. Şirketlerin, tedarik zinciri alanında teknik, ticari, akademik ve pazarlama uzmanlarından oluşan jüri heyeti tarafından değerlendirildiği programda, kategorilerinde ilk sırayı alan kuruluşlar global çapta ödüllendiriliyor.

MALİYET, İŞ GÜCÜ VE ZAMANDAN TASARRUF

2023 yılının ilk yarısında dijitalleşme çalışmaları sürdüren şirket, hayata geçirdiği projeler ile maliyet, iş gücü ve zamandan tasarruf sağlarken, kapasitesini de artırdı. Depo ve dağıtım operasyonlarında gerçekleştirdiği 'Rota ve Yük Optimizasyonu' adlı dijital projesi ile minimum maliyet ile maksimum dağıtım hacmine ulaşan şirket, tekrara dayalı rutin işlerin Robotik Süreç Otomasyonu ile otomatize edilmesiyle birlikte iş gücü ve zamandan önemli oranda tasarruf sağladı.