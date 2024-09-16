Oltu OSB ARGE Merkezi Projesi Destek Almaya Hak Kazandı

Oltu Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından sunularak 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan "Oltu OSB Alt Yapısı ARGE Merkezi ile Güçleniyor" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Proje ile Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nde kurularak paydaşların hizmetine sunulması planlanan AR-GE merkezi için bir fizibilite çalışması yapılacak, söz konusu merkez için teknik ve mimari projeler geliştirilecek. Orta ve uzun vadede projenin bölgede üretilen ürünlerin çeşitliliğinin artmasına, imalat sanayinin gelişmesine, gelir düzeyinin yükselmesine ve istihdamın artmasına katkı sunması öngörülüyor. - ERZURUM