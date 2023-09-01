Oltu İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Oltu Seracılık Projesi'nden ürün alınmaya başlandı. Çiftçiler, seralardaki ürünlerin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Oltu'daki devlet destekli seralar çiftçilerin yüzlerini güldürüyor

ERZURUM - Oltu İlçe Tarım Müdürlüğü Tarafından hazırlanıp yüzde 70'i Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Oltu Seracılık Projesi'nden ürün alınmaya başlanıldı.

6 Farklı mahallede 7 çiftçiye yapılan seralardaki ürünler çiftçilerin yüzlerini güldürüyor.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, "Pandemi dönemimde tarımsal üretimin önemi çok daha ön plana çıkmaya başladı. Bizde ülke olarak il olarak kendi kendimize yetme tarımsal üretimi artırma yönünde birçok bakanlık olarak valilik olarak yerelde belediyelerimizin DAP İdaresinin ve KUDAKA'nın desteği ile beraber birçok proje uygulayarak tarımsal üretimi artırma yönünde çalışmalarımız devam ediyor Bakanlık olarak 590 milyon desteğin yanında yerelde de bir çok projemizi destekliyoruz. DAP İdaresinin 1 milyon 200 bin lira desteği ile 7 adet seramızı bugün yerinde inceledik seralarımızdan çok güzel ürün aldığımızı gördük. Hedefimiz Oltu ilçemizin bitkisel ve hayvansal üretim de hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için hem tarım bakanlığımızın imkanlarını en üst sevide kullanmak hem de DAP gibi kuruluşlara projeler sunarak çiftçilerimize destek sağlayarak daha fazla ve daha ekonomik üretim yapmalarını sağlamak. İl ve İlçemizin önde gelen büyüklerimizin destekleriyle özelikle hayvancılık yapan çiftçilerimizin günlük ürettikleri sütleri düzenli satıp düzenli gelir elde etmeleri için her üreticiye süt soğutma tankı devlet destekli vererek bu kazancın kalıcı hale gelmesi için gayret etmekteyiz" dedi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise "Oltu ilçemizde DAP olarak seracılara destek verdik 6 çiftçimize 7 adet sera yaptık. Bölgede seracılığı geliştirmek ayrıca başka alanlarda da öncülük etmek bitkisel üretimin ve tarımsal üretimini geliştirmek bölge çiftçisinin gelirine katkıda bulunmaya refah düzeyini artırmak istiyoruz. Desteklerimiz önümüzdeki yıllarda devam edecek" dedi.

Oltulu çiftçiler ise "İlk defa seracılık yaptıklarını ürün almaya başladık çok mutlu olduk devletimize teşekkür ederiz" dediler.

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Oltu Belediye Başkanı yardımcısı Baki Parlak ve Oltu İlçe Tarım Müdürü Temel Aslan ile birlikte seraları dolaşıp çiftçilerle görüşüp seralarda incelemelerde bulundular.