(Okundu) Matriks, sermaye piyasaları konusundaki yaratıcı fikirlere 5 milyon liralık yatırım yapacak

Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, "Matriks ekosistemine katılmaya hak kazananlar arasından seçilen projelere toplam 5 milyon TL'lik yatırım yapmayı ve 1 milyon TL'lik destek sağlamayı hedefliyoruz.

Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, "Matriks ekosistemine katılmaya hak kazananlar arasından seçilen projelere toplam 5 milyon TL'lik yatırım yapmayı ve 1 milyon TL'lik destek sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tutar, 2003'te kurulan Matriks'in, bugün yaklaşık 110'u yazılım ve AR-GE ekibi olmak üzere 200'ü aşkın çalışanıyla sermaye piyasalarına yeni nesil inovatif ürünler sunduğunu söyledi.

Matriks'in ortaya çıkış ve bu noktaya geliş öyküsünün temelinde bir startup hikayesi yattığını kaydeden Tutar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi hikayemizden yola çıkarak, süreci ve zorlukları çok iyi bildiğimiz için sermaye piyasaları konusunda fikri ya da projesi olanları ekosistemimize davet etmek istedik. 'Matriks Ekosistemini Genişletiyor' projesi de bu düşünceyle doğdu. Bizim dünyamızda, çok iyi bir teknoloji geliştirmeniz ya da çok iyi bir fikrinizin olması başarılı olacağınız, fikri hayata geçireceğiniz anlamına gelmiyor. Sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak çok önemli. Biz de bu nedenle girişimcilere kapılarımızı açmak istedik."

"Uygun görülen projeleri müşterilerimize sunmayı planlıyoruz"

Cem Tutar, 15 Haziran itibarıyla projeye başvuruları açtıklarını anımsatarak, ilk başvuruyu aldıkları andan itibaren projelerle ilgili değerlendirme sürecine başladıklarını söyledi.

Kendilerine bir fikirle gelen ve Matriks İş Ortaklığı Proje Programı'na katılmaya hak kazanan herkese API'leri ve borsa verilerini açtıklarını dile getiren Tutar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim altyapımızdan, bilgi birikimi ve tecrübemizden faydalansınlar, kendilerini geliştirsinler istiyoruz. Matriks ekosistemine katılmaya hak kazananlar arasından seçilen projelere toplam 5 milyon liralık yatırım yapmayı ve 1 milyon liralık destek sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca uygun görülen ürünleri Matriks platformlarına, satış ve pazarlama kanallarına entegre ederek, müşterilerimize sunmayı planlıyoruz."

Tutar, Türkiye'de teknoloji sektöründeki kadın sayısının sadece yüzde 9,9 seviyesinde olduğunu belirterek, Matriks çalışanlarının yüzde 33'ünün kadın ve kadın çalışanların da yüzde 30'unun mühendis olduğunu anlattı.

Deprem bölgesindeki öğrenci ve yeni mezun kadınlara destek

Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Tutar, deprem bölgesiyle ilişkili öğrenci ya da yeni mezun kadınların yazılım alanındaki kariyerlerine katkı sağlamak amacıyla "Matriks Android Yazılımcı Meslek Edindirme Programı" projesini hayata geçirdiklerini anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Programın başvuruları 2 Temmuz'da tamamlandı. Toplam 425 kişinin başvurduğu programda yapılan testler ve mülakatlar sonucunda deprem bölgesinden kadınların da dahil olduğu 50 kişi belirlendi ve 27 Temmuz'da 101 seansı ile eğitimler başladı. Adaylar 3 ay süreyle yoğun bir eğitim programına katılacak. Matriks'in deneyimli mobil geliştirme ekibi de program boyunca mentorluk desteği sağlayacak. Matriks bu program sonunda başarılı katılımcılardan bazılarını ekibine dahil edecek. Programa katılan tüm kadınlar Up School'un kariyer havuzunda yer alarak sektördeki kariyer imkanlarından yararlanma şansı da elde edecek."

"Matriks Akademi daha güçlü hale gelecek"

Cem Tutar, Matriks çatısı altında kurulan ve kar amacı gütmeyen Matriks Akademi'nin yıllardır finansal okuryazarlığa ilişkin faaliyetler yürüttüğünü kaydederek, Matriks'in 20. yılında Matriks Akademi'yi daha da güçlü hale getirerek, finansal okuryazarlığı artırmada daha fazla etki yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Tutar, "Matriks Akademi'nin faaliyet amacı hem yatırımcılar hem de bu konuyla ilgilenen herkes için dijital bir kütüphane oluşturmak. Bu konuda sektörün önde gelen isimleri ile çeşitli yayınlar yapıyoruz ve yatırımcıların farklı bakış açılarını tanımalarını sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Algoritmik işlemler konusunda yatırım yapmak isteyenlere yönelik bir internet sitesi kurduklarını kaydeden Tutar, "algokutuphanesi.com'u daha da geliştirmek için çalışıyoruz. algokutuphanesi.com'u ürünlerimizle de entegre ettik. Farklı örnekler ve eğitim videolarının bulunduğu algokutuphanesi.com'da yatırımcılar kendi stratejilerini kodlamak için mevcut örnekleri inceleyebildiği gibi, eğitici videolarla stratejilerine en uygun algoritmayı oluşturmalarında gerekli temel bilgileri de ediniyorlar." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda algoritmik işlemlerde ciddi bir artış olduğunu dile getiren Tutar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada temelde iki büyük etken olduğunu düşünüyorum: 'Piyasa ve enstrüman sayısındaki artış, geniş işlem saatleri ve hızlanan piyasaların yatırımcıların manuel takibini zorlaştırması' ve 'algoritmaların özellikle profesyonel olmayan yatırımcıların önemli bir sorunu olan duygu yönetimini devreden çıkarması.' Algoritmaların en hızlı olma savaşının yanında artık hızlı ve akıllı yapıların mücadelesini göreceğimizi düşünüyoruz. Yapay zeka kullanımı artacak. Ürünlerimizde bu geliştirmeleri yapıyoruz.

Örneğin bu konuda piyasaya sürdüğümüz yeni nesil işlem platformu MatriksIQ ile kullanıcılarımız, geniş bir veri içeriğiyle piyasaları izlerken geleneksel platform özellikleri yanında kodlama ve sihirbazlar ile oldukça kapsamlı ve tüm içeriğe erişebildikleri algoritmaları oluşturabiliyor; bu algoritmaların içinde makine öğrenmesinden istifade edebiliyorlar. Ayrıca geliştirdiğimiz fiyat izleme penceresi ile sadece fiyat izlemiyor gruplamalar, hesaplamalar yapabiliyor ve bunları gelişmiş alarm özellikleri ile işleme döndürebiliyorlar."