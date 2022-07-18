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Okumak için geldiği Siirt'te üretici olmayı hedefliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Okumak için geldiği Siirt'te üretici olmayı hedefliyor

Siirt Üniversitesi'nde Bitki Koruma bölümü öğrencisi Hasan Kenar, Niğde'de ailesinden öğrendiği patates ekimini Siirt'te geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Siirt Üniversitesi'nde Bitki Koruma bölümü öğrencisi Hasan Kenar, Niğde'de ailesinden öğrendiği patates ekimini Siirt'te geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Niğde Patates Araştırma Enstitüsünden getirilen patates tohumunun Kurtalan ilçesinde 5 dönümlük alanda ilk ekim denemesinden ürün bekleniyor. Niğdeli olan ve Siirt Üniversitesinde Bitki Koruma 2. sınıf öğrencisi Hasan Kenar, Niğde'de ailesinden öğrendiği patates ekimini Siirt'te de yaparak patates yetiştiriciliğini geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Ailesinin patates yetiştiriciliğiyle uğraştığını belirten Kenar, Kurtalan'a bağlı Yayıklı Güzeldere köyünde yapılan demonstrasyon alanında patates tohumlarını 5 dönümlük alanda toprakla buluşturularak ilk deneme ekimini çiftçilerle beraber yaptıklarını ve ekimden ürün beklediklerini dile getirdi. Kenar, "Niğdeliyim. Siirt Üniversitesi Bitki Koruma öğrencisiyim. Ailem patates yetiştiriciliğiyle uğraşıyor ve ben de burada patates yetiştiriciliği yapmak istiyorum. Burada patates ektik Kurtalan ilçesinde. Burada hep beraber çalışmalarımızla inşallah patates yetiştireceğiz. Artan fiyatların da düşmesi için patateslerin çok çabuk olmasını istiyoruz" dedi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Niğde Siirt Ekonomi Haberler

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