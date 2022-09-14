Okullar açılmasına rağmen Kızkalesi'nde doluluk yüzde 50'nin üzerinde

Türkiye'nin turizm merkezleri arasında önemli bir yere sahip olan Mersin'de Kızkalesi sahilinde okulların açılmasıyla birlikte doluluk yüzde 50'nin üzerine seyretmeye başladı. Pandemi sonrasında son yılların en yoğun dönemini geçiren işletme sahiplerinin yüzleri gülerken, tatilcilerin Ekim ayına kadar bölgede denize girebileceği aktarıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası olan, Mersin'in Erdemli ilçesindeki 'Kızkalesi'nde okulların açılmasıyla doluluk yüzde 50'lerin üzerinde seyrediyor. Hava sıcaklığının 30 derecelerde olduğu kentte özellikle Eylül ayını seçen gurbetçiler ile yabancılar tatilin keyfini çıkardı. Denizin tadını çıkaran tatilciler, Eylül ayında suyun daha güzel olduğunu aktarırken, işletmeciler de yüzleri güldüren bir sezon geçirdiklerini, Ekim ayında bile bölgede denize girilebileceğine dikkat çekerek henüz tatile çıkmayanları davet etti.

Gurbetçiler yoğun ilgi gösteriyor

Aslen Sinoplu olan ancak Almanya'da yaşayan ve tatil için Kızkalesi'ni tercih eden Ahmet Özgen, "Almanya'dan geliyoruz, her seneki gibi Eylül ayında geldik. Okul tatilleri de bitti. Sakin, güzel, havası güzel, tam denize girilecek zamanı. Manzara güzel her şey güzel" dedi.

Almanya'dan gelen Adanalı gurbetçilerden Berna Yek ise, "Biraz daha sakin, güzel yani memnunuz. 2 ay öncede buradaydım ben, o zaman çok kalabalıktı. Ama şimdi iyi güzel yani memnunuz. Hava zaten güzel burada, biz yurt dışından geliyoruz. Eylül ayı çok güzel burada, deniz de güzel" diye konuştu.

Turizmcilerin yüzü güldü

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, "Malum uzun bir sıkıntıdan sonra, 2021'i güzel geçirdik, 2022'yi şükürler olsun daha iyi geçirmiş bulunmaktayız, bugüne kadar. Özellikle yurt dışında yaşayan bizim Türkler geldi. Temmuz ayı kısmen biraz hafif geçti ama Ağustos ayında gerçekten turizmcilerin yüzü güldü. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerin, özellikle Mersin'e bu turizm cenneti Kızkalesi'ne gelip bütün işletmelerimizi çok ciddi manada desteklediler, konakladılar ve uzun kaldılar en önemlisi. Bu tabi bizim Türkiye'deki döngü noktasında ekonominin sıcak döngü noktasında çok büyük bir katkıları oldu. Aynı zamanda biz turizmcilerin yüzünü güldürdü" ifadelerini kullandı.

"Eylülde doluluk oranımız yüzde 50'nin üzerinde"

Eylülün ikinci haftasında olduklarını anımsatan Öztop, "Şükürler olsun halen işletmelerimiz dolu. Doluluk oranımız yüzde 50'nin üzerinde. Bu son derece işletmecilerimizi memnun ediyor. Aynı zamanda istihdam noktasında çalışan kardeşlerimize iş imkanı devam ediyor. Ekimin sonuna kadar bu denizin tadı çıkartılır, denizimiz çok sıcak. Ekimin sonuna kadar denize giriliyor rahatlıkla. Gerçekten sıcaklık iyi bir sıcaklık. Ben herkesi Kızkalesi'ne, bu güzel denizin tadını çıkartmaya ve aynı zamanda bölgemizdeki tarihi mekanları ziyaret etmeye bekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN