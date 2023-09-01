Okul Malzemeleri Denetim Altında: Piyasadan Toplatılıyor

OKULLARIN açılmasına sayılı günler kala kırtasiyelerin vitrinleri kırtasiye ve okul malzemeleriyle süslendi; veliler ve öğrencilerin alışveriş heyecanı başladı. Ticaret Bakanlığı'nın kırtasiye ürünlerine yönelik denetimleri ise devam ediyor. Fiziksel, kimyasal ve etiket testlerinden geçemeyen ürünler, piyasadan toplatılıyor.

İlkokul, ortaokul ve liselerde 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 11 Eylül itibarıyla başlayacak. Kırtasiyelerde çeşitli renk ve tiplerde, çanta, kitap, kalemlik, kalem, defter, silgi, suluk, beslenme çantası gibi ürünler de raflarda yerini aldı. Veliler ve öğrencilerin alışveriş heyecanı başlarken, Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonundaki ürün denetimleri de devam ediyor. Kırtasiye ve okul üniformaları ve malzemeleri özel laboratuvarlarda detaylı fiziksel ve kimyasal testleri ve etiket testinden geçirilerek, sağlık riski oluşturabilecek olanlar belirleniyor. Testlerden geçemeyen ürünler raporlanıp, bakanlık tarafından piyasadan toplatılacak. Uygunsuz ürünler, Ticaret Bakanlığı'na ait Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)'nde tüketicilere internet üzerinden de ilan ediliyor.

'KANSEROJEN MADDE VAR MI AÇISINDAN BAKILIYOR"

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) kuruluşu Ekoteks Laboratuvarı'nda da kırtasiye ürünlerinin incelemeleri gerçekleştiriliyor. Ürünlerin test aşamalarını anlatan Ekoteks İcra Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir, 'Ticaret Bakanlığı'mızın Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün uygulamaya koyduğu bir denetim bu. Bu denetimler, Türkiye'nin dört bir yanında yapılıyor. Bakanlığımızın denetmenleri tarafından alınan ürünler, riskli görülenler buraya geliyor. Burada üç aşamalı kontroller yapılıyor. Bir tanesi kimyasal analizler, kanserojen herhangi bir madde var mı açısından bakılıyor, organik bileşenlerine bakılıyor. Diğeri fiziksel testlere tabi tutuluyor. Fiziksel testlerde de çocuğun herhangi bir yutması ya da hayati risk var mı' Onlara bakılıyor. Diğeri de ambalajlardaki etiketlemelerine bakılıyor. Bu üçünden herhangi birinden geçmemesi durumunda da olumsuz, uygunsuz bir rapor düzenleniyor" dedi.

'KIRTASİYE KIRTASİYECİDEN ALINIR"

Özdemir, 'Veliler ürün alırken merdiven altına gitmemeye dikkat edecekler, tavsiyemiz bu yönde. Baktığınızda da hep söylediğimiz bir şey var. Kırtasiye kırtasiyeciden alınır. Dolayısıyla her ne kadar kendileri bu konuda ekonomik olduğunu düşünebilirler. Daha uygun fiyatlarla bulduklarını da düşünebilirler ama uygun ürün olabilmesi için de onun zaten o fiyata satılmaması gerektiğini bilsinler. Onun dışında yine Ticaret Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu bir GÜBİS, güven sistemi var, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi. Buradan her türlü bilgiye ulaşabilirler. Yapılan bu denetimlerin sonuçlarında güvensiz ürünler orada şeffaf bir şekilde üreticisine ya da satıcısına kadar ismiyle ve neden testlerden kaldığı, neden uygunsuz bulunduğu bildiriliyor. Oradan velilerimiz bakıp kendilerini yönlendirebilirler." şeklinde konuştu.

'CE BELGESİNE VE ÜRÜNÜN YAŞ ARALIĞINA BAKMALARI ÖNEMLİ"

'Ayrıca da şunu belirtmek gerekiyor, her ürünün bir CE belgesi olması gerekiyor kırtasiye malzemelerinde" ifadelerini kullanan Özdemir, 'Çünkü, kırtasiye demek sadece kağıt ya da çocuğun okulda kullandığı malzemeler değil. Bütün her şey, giysiden, ayakkabıya, suluktan, mataraya, kıyafetten, çantasına kadar kontrol ediliyor. Bunların CE belgesinin olup olmadığına bakmaları çok önemli. Bir de yaş aralığına bakmaları gerekiyor. 0-3 yaşla, 3-7 yaş arasında kullanılan ürünler farklı oluyor. Bunlara bakmaları gerekiyor. Bu ürünlere neler yapılıyor' Biz tabi bunu bildiriyoruz, raporluyoruz, Ticaret Bakanlığı'mıza ve Ticaret Bakanlığımız bununla ilgili hem denetim sonrası uygunsuz ürünleri toplatıyor hem de nakdi para cezası uyguluyor ve ilan ediyor" dedi.