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Okul için veliler yaptıkları yemeklerle kampanya düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Okul için veliler yaptıkları yemeklerle kampanya düzenledi

Hanönü Şehit Faruk Karagöz OKulunda, geliri okul ihtiyaçlarında kullanılmak üzere düzenlenen yardım kampanyası için veliler yaptıkları yiyecekleri satışa sundu.

Hanönü Şehit Faruk Karagöz OKulunda, geliri okul ihtiyaçlarında kullanılmak üzere düzenlenen yardım kampanyası için veliler yaptıkları yiyecekleri satışa sundu.

Hanönü Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Okulu Okul Aile Birliği tarafından geliri okul ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyaya destek vermek amacı ile öğrenci velileri hazırladıkları yiyecekleri satışa sundu. Vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Okul Müdürü Ufuk Yaman, yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür ederek, fedakarca çalışan öğrenci velilerine ve okul aile birliği yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

İki gün boyunca açık kalacak olan yardım kampanyası ile elde edilecek gelirler, okulun ihtiyaçları için kullanılacak.

Kampanyanın açılışına ilçe kaymakamı Emrah Bütün, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turhan, okul müdürleri, öğrenci velileri katıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık Hanönü Ekonomi Haberler

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