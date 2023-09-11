Okul çevresindeki ucuz yiyecek satıcılarına karşı duyarlılık çağrısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okulların çevresinde ucuza kayıtsız yiyecek satanlara karşı çevredeki esnafın duyarlı olması gerektiğini bildirdi. Palandöken, çocukların sağlığını tehdit eden bu satıcılarla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okulların çevresinde ucuza kayıtsız yiyecek satanlara karşı çevredeki esnafın duyarlı olması gerektiğini bildirdi.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerinin güvenliğine dikkat edilmesinin önemini vurguladı.

Okul çevrelerinde çocukların sağlığını tehdit eden, kötü alışkanlıklara bulaşmasına neden olabilecek kişilerin bulunabildiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Çocukların okula gidip geldikleri saatlerde o çevrede sağlıksız yiyecek satanlar olabilir. Bu satıcılar belki okul kantinlerinden daha ucuz gibi görünüp çocukların sağlığının bozulmasına neden olabilir. Bunun için yerel yönetimler başta olmak üzere kolluk kuvvetleri de denetimlerini sürdürüyor. Ancak burada ailelere de büyük sorumluluk düşüyor. Çevredeki esnaf da bu konuda duyarlı olmalı, ailelerle işbirliği yaparak çocuklarımızı haksız kazançla zehirleyen gözü dönmüşlerden korumalı."