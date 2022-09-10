OKT Trailer 'Trailer Innovation 2023' konsept araç ödülünü kazandı

'Bizim için merak bir çizgiyle başlar' diyerek, çizgilerden eşsiz tasarıma uzanan bir macerayı gıda tankeri olarak sunan OKT Trailer, Yeni Nesil Aerodinamik Gıda Tankeri konsepti için 'Trailer Innovation 2023' ödülüne layık görüldü.

'Bizim için merak bir çizgiyle başlar' diyerek, çizgilerden eşsiz tasarıma uzanan bir macerayı gıda tankeri olarak sunan OKT Trailer, Yeni Nesil Aerodinamik Gıda Tankeri konsepti için 'Trailer Innovation 2023' ödülüne layık görüldü.

Treyler endüstrisinin yenilikçi gücünü daha fazla ön plana çıkaran, Avrupa'da treyler endüstrisinden en iyi yenilikleri seçmek için 15 alanında uzman medya mensubundan oluşan jürisi ile treyler sektöründeki yeniliklere odaklanan 'Trailer Innovation 2023' yarışmasında dünyanın pek çok ülkesinden katılımcılar yer aldı. Dünya markaları arasında yer alan OKT Trailer 'Konsept' kategorisinde aldığı ödül ile uzmanlığını Avrupa'da taçlandırdı. Sunduğu mühendislik çözümleri ile sektörüne birçok yenilik kazandıran, Ar-Ge çalışmaları ile ürünlerinde sunduğu estetik tasarımları, teknolojik ve ergonomik yenilikleri ile markasını Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm Dünya'da temsil eden OKT, konsept tasarım ödülü ile sektöründe Türkiye'den ödül alan ilk ve tek marka olmayı başararak ülkesini Avrupa'da temsil etti.

Fütüristik yapısı ile türünün ilk örneği olan Aerodinamik Gıda Tankeri tasarım çizgileri ile geleceğin treyler modelini belirliyor. Doğadaki en iyi aerodinamik yapıya sahip olan su damlası formundan yola çıkarak tasarlanan tanker, sürüş esnasında hava sürtünmesini minimum seviyeye düşürüyor. Araç üstü ekipmanların aerodinamik yapıyı bozmaması için rüzgarı arka tarafa iletecek şekilde bir form ile tasarlanan Aerodinamik Tankerde bulunan balıksırtı arka spoilar, aracın önünden arkasına doğru gelen rüzgara yön vererek araç dinamiğini yükseltirken; araç altı difüzör kanalları ve tampon hava çıkışları araç altına giren hava basıncını düşürerek yol tutuşunu artırıyor. Sürücüsü için kullanıcı dostu ve mükemmel uyumu yakalamayı hedefleyen tanker aerodinamik yapıya sahip olması nedeniyle kamyona yakıt tasarrufu sağlayacak ve karbon emisyonunu düşürmeye yardımcı olurken, tasarımında bulunan benzersiz özellikleri, teknolojisi ve benzersiz görünümü; sınıfının üstün özelliklerini öne çıkaracak Yeni Nesil Aerodinamik Gıda Tankerini treyler sektörünün en gözde modellerinden biri yapacak.

Araç üzerinde bulunan yürüyüş yolundaki korkular ve yürüyüş yolu üzerindeki mobil kontrol ile açılıp kapanabilen sürgülü korumalıklar ile gövdeyi daha bütünsel gösterecek tasarım elde edildi. Gizlenmiş ve genişletilmiş yürüyüşü yolu ile korumalıklar hem aerodinamik yapıya uygun hem de kullanıcılarını daha geniş ve daha güvenli bir sistem ile buluşturuyor. Yeni nesil gıda tankerinin tekerleri üzerine kapatılmış tasarımıyla treyler modasını değiştirecek aerodinamik çamurluklar tekerleklere gelecek türbülansı yok ederek aynı zamanda estetik görünüm kazandırırken, aracın arkasındaki üst kanatlar ve aracın tampon bölgesinde yer alan difüzör, rüzgarı disiplinize ederek treyler üzerinden hızlıca kayarak türbülansın araçtan uzaklaşmasını sağlayacak. Aynı zamanda bu kanatlar dengeleyici görev görerek treylerin kara yolundaki akışını stabilize ederek, yük taşıma esnasında aracın sallamasını azaltacak..

Değişen ve yenilenen teknolojiyle birlikte uzaktan yönetilebilir IoT ile gelişen, birbiri ile konuşan akıllı treylerlerin üretileceği döneme doğru ilerlenen bu dönemin gerekliliklerinden biri de telefon ile yönetilebilecek bir sistem. Bu ihtiyaca yönelik Yeni Nesil Aerodinamik Gıda Tankerinde yapılacak ilk değişiklik kullanım esnasında büyük kolaylık kazandıracak park ayaklarının indirilip kaldırılması ve üst koruma kapaklarının açılıp kapanması elektronik sisteme sahip olacak ve telefon aplikasyonu ile yönetilebilecek. Arkada bulunan dijital ekran sayesinde araç uydu ile haberleşecek ve bulunduğu ülke sınırları içerisinde kullanılan dilde aracın hızı, taşıdığı malzeme ve çeşitli uyarılar connected drive sistemi ile arka ekranda gösterilecek.

Teknolojiye yapılan yatırımların ve dijitalleşme dönemi gereklilikleri çerçevesinde üretim süreçlerindeki ergonomik çalışmaların çıktısı olan Aerodinamik Gıda Tankeri; aerodinamik yapısı, estetik görünümü, elektrikli aksamı, çevre ve kullanıcı dostu kimliği ile OKT Trailer markasının yeni tasarım dili olarak fark oluşturacak.

'Trailer Innovation 2023' ödül töreni, 23 Eylül 2022 saat 14.00'te Almanya Hannover'da IAA Transportation fuarında hol 1'de bulunan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 20-25 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuar boyunca ziyaretçiler hol 25, stant no B20'de bulunan OKT Trailer standında Aerodinamik Gıda Tankerinin bütün özelliklerini inceleme fırsatı bulacak. - AYDIN