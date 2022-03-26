OKT Trailer 'Mühendis Formasyon Kursu'nda 2'nci dönem mezunlarını verdi

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Aydın Çalışma ve İş Kurumu ve OKT Trailer iş birliği çerçevesinde Aydın'da bir ilk gerçekleştirilerek yeni mezun mühendislerin çalışma hayatına kazandırılması amaçlanarak hayata geçirilen 'Mühendis Formasyon Kursu'nun 2'ncisini tamamlayarak mezun olan 12 mühendis iş başı yaptı.

Ar-Ge merkezinde gelişen teknolojiye yaptığı yatırımlar ile gelecek projelerini şekillendiren OKT Trailer, mühendislik kadrosunun gücüne güç katacak istihdam çalışmaları çerçevesinde kadrosunu genişletmeye devam ederek yeni mezun mühendislerin çalışma hayatına kazandırılması için yürüttüğü kursta 2'nci mezunlarını verdi.

Mayıs ayında 3'üncüsü düzenlenecek

Mayıs ayında 3'üncüsü düzenleneceği öğrenilen 'Mühendis Formasyon Kursu'nda; yazılım, satış, endüstriyel tasarım gibi alternatif mühendislik dalları ile genişletme yönünde çalışmaları olacağının müjdesini duyurulan OKT Trailer'da çalışma hayatında yeni mezun ve 1-2 yıl iş deneyimine sahip olan mühendisler yapılan mülakatlar sonucu kursa katılmaya hak kazanarak 6 ay boyunca akademisyenler eşliğinde çeşitli eğitimler ve projelerde çalışmalarda bulunarak mesleki tecrübe kazanımı ile iş hayatına hızlı giriş yapacaklar.

"Otomotiv sanayinde yaşanan hızlı dönüşüme uyum sağlamak için eğitimlerimiz devam edecek"

ASTİM Sürekli Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende açılış konuşmasını yapan OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, "İlkini geçtiğimiz yıl Nisan ayında başlattığımız, mühendis formasyon kursumuzun ikinci dönemini tamamlamanın verdiği gurur ile otomotiv sanayinde yaşanan hızlı dönüşüme uyum sağlamak ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını şekillendirmek üzere çıktığımız bu yolda, attığımız adımların katma değerli birer projeye dönüşmesi bizler için sevindirici çıktılar oldu. Mühendis Formasyon Kursunu tamamlayan ilk dönem mezunlarımız ile 6 ay gibi kısa bir sürede 4'ü Arge, 5'i Ürge, 2'si de verimlilik konulu olmak üzere toplam 11 proje çalışması yürüttük. Proje çıktılarında elde edilen patent ve fikri hak çalışmaları da ayrıca katma değer sağladı. Mezun olduktan sonra iş başvurularında deneyim engeline takılan mühendis arkadaşlarımız, iş hayatına hızlı bir uyum için gerekli mesleki kazanımları sağladığımız 838 saatlik kurs programı boyunca eğitimin yanı sıra bin 700 adam/saat ile gerçekleştirilen proje toplantılarında 24'ü bireysel, 4'ü takım projesi olmak üzere 28 projede emeklerini ortaya koydular. Önümüzdeki dönemlerde de sürdürme arzusunda olduğumuz mühendis formasyon kurslarımızı yazılım, satış, endüstriyel tasarım gibi alternatif mühendislik dalları ile genişletme yönünde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"OKT Trailer ile 2013 yılından bu yana 131 adet kurs programı düzenledik"

Liseden ve üniversiteden yeni mezun olan ve iş arayan vatandaşları iş verenlerle buluşturduklarını ifade eden Aydın Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürü Rahmi Terzi, "Yeni mezun mühendislerimizin iş hayatına adapte olması ve tecrübe elde etmesi için OKT Trailer ve ADÜ ile 2'nci Mühendis Formasyon projesini başlattık. Proje çerçevesinde kursiyerlerin günlük cep harçlıkları, genel sağlık ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri ve eğitici ücretleri Aydın Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğümüzce ödenmiş olup, kurs için toplam 322 bin TL bütçe kurumumuzca karşılandı. Önceki grupta kursu başarı ile tamamlayan mühendislerimiz OKT Trailer bünyesinde istihdam edilmeye devam ediyor. 2013 yılından bugüne kadar OKT Trailer iş birliği ile düzenlediğimiz 131 adet kurs ve programdan toplamda 576 işsiz vatandaşımız faydalanarak ülke ve bölge sanayine katkı sağlamışlardır. Mezun olan mühendislerimizin bu ülkeye hizmet ederek bizlere fazlasıyla katkı sağlayacaklarına kuşkumuz yok" ifadelerini kullandı.

"Mühendis formasyon gelecektir"

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise "Günümüz küresel piyasalarında bir şehrin ulusal veya uluslararası arenada sürekli ve önemli bir yer edinebilmesi, yeni bilgi geliştirebilme ve yetkinliğine dayalı rekabetçilik kapasitesi ile ilişkilidir. Bu amaca paralel olarak, illerin ekonomik kalkınmasında ar-ge, yenilik ve girişimcilik odaklı faaliyetlerinin 'akıllı ihtisaslaşma' projesi ulusal stratejilerle uyumlu bir biçimde planlanması, bölgesel farkındalıkların oluşturulması için kullanılabilecek önemli iş geliştirme araçlarından birisi olacaktır. Bu proje o yüzden hem Aydın hem de ülkemiz üretimi için oldukça önemlidir. Mühendis Formasyon Eğitimi de bu anlamda bir gelecektir" diye konuşarak projede katkısı olan tüm paydaşlara teşekkür edip kursu tamamlayan mühendislere başarılar diledi.

Konuşmalarından ardından kursu tamamlayan mühendislere mezuniyet sertifikaları verilirken, kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim edildi. Törene, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Rahmi Terzi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger, OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Maraş, OKT Trailer Genel Müdürü Gökhan Maraş, üniversite öğretim görevlileri ve davetliler katıldı. - AYDIN