ÖİB, Kırklareli'ndeki 2 taşınmazın satışını onayladı - Haberler

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ÖİB, Kırklareli'ndeki 2 taşınmazın satışını onayladı

AA - Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
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ÖİB, Kırklareli'ndeki 2 taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Kırklareli'ndeki 2 taşınmazın satışına onay verdi.

KIRKLARELİ (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Kırklareli'ndeki 2 taşınmazın satışına onay verdi.

ÖİB'in konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı olan ve özelleştirme kapsam ve programında bulunan Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki taşınmaz ve bu taşınmaz üzerindeki yapıların, özelleştirme ihalesinde 2 milyon 619 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satılmasına karar verildi.

Söz konusu ilçedeki bir başka taşınmaz ve bu taşınmaz üzerindeki yapıların da ihalede 3 milyon 60 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren aynı firmaya satışı onaylandı.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları, Kırklareli, Gazete, Ekonomi, Haberler

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