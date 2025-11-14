Haberler

ÖİB, Kırıkkale, Zonguldak ve Afyonkarahisar'da 6 Taşınmazı Özelleştiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kırıkkale, Zonguldak ve Afyonkarahisar'daki toplam 6 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. İhale şartnamesi ve geçici teminat bedelleri belirlendi, son teklif verme tarihleri 3 ve 4 Aralık olarak açıklandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Kırıkkale, Zonguldak ve Afyonkarahisar'daki 6 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde üç, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iki ve Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bir taşınmazın "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale düzenlenecek.

Söz konusu taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 5 bin lira ile 7 bin 500 lira, geçici teminat bedeli de 300 bin lira ile 2 milyon 500 bin lira arasında tespit edildi.

Son teklif verme tarihi, Kırıkkale'deki taşınmazlar için 3 Aralık, Zonguldak ve Afyonkarahisar'daki taşınmazlar için 4 Aralık olarak belirlendi.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhalelere ilişkin belgelerin, Başkanlığın Ankara'daki adresine son teklif verme günlerinde saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Bilgi toplamaya başladı! İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp

İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
20 vatan evladına son görev! Şehitlerimiz memleketlerine uğurlanıyor

20 vatan evladına son görev
Orhangazi Belediye Başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

Belediye başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı
Muazzez Abacı'nın naaşının getirilmesi için bakanlık harekete geçti

Muazzez Abacı'nın cenaze programı belli oldu
Sadettin Saran gözünü kararttı! Hem Barcelona'dan hem de Real Madrid'den transfer

Hem Real Madrid'in hem de Barcelona'nın yıldızını istiyor
Derince Limanında büyük operasyon! 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Derince Limanında operasyon! 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu yakalandı
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
Düşen yangın söndürme uçağının pilotu ile ilgili kahreden detay

Şehit pilotumuz ile ilgili kahreden detay! Meğer aylar önce....
20 şehidimizin acısını yaşarken, Yunanistan'dan skandal paylaşım

20 şehidimizin acısını yaşarken, komşu ülkeden skandal paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.