ÖİB, İzmir, Şanlıurfa ve Aydın'daki taşınmazların özelleştirme ihalesi sonuçlandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmelerinde, İzmir, Şanlıurfa ve Aydın'daki bazı taşınmazların en yüksek teklifleri belirlendi. İzmir'deki taşınmazın en yüksek teklifi 101 milyon lira, Şanlıurfa'daki taşınmazın en yüksek teklifi 66 milyon 700 bin lira ve Aydın'daki taşınmazın en yüksek teklifi ise 71 milyon 200 bin lira oldu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), İzmir, Şanlıurfa ve Aydın'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi'ndeki 4 bin 651 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 101 milyon lirayla Metropol Un Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Mehmetçik Mahallesi'ndeki 8 bin 112 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 66 milyon 700 bin lirası bedelle Polat Kardeşler Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunuldu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı, Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 bin 9 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 71 milyon 200 bin lirası bedelle Has Karaarslan İnşaat Ticaret Limited Şirketi tarafından yapıldı.