ÖİB, İstanbul, Muğla ve Yalova'daki Taşınmazların Satışını Onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul, Muğla ve Yalova'daki bazı taşınmazların satışına onay verdi. Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazlar, yapılan ihalelerde en yüksek teklif veren firmalara satıldı.

ÖİB'in taşınmaz satışlarına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihale sonucunda 29 milyon 529 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti'ye satılmasına karar verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki taşınmazların 28 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Onay Gayrimenkul Danışmanlık Ltd. Şti'ye satışı onaylandı.

Yine mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi'ndeki taşınmazın 21 milyon 700 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren İmge Grup İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılması kararlaştırıldı.

