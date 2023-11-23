ÖİB, İstanbul, Erzurum, İzmir ve Muş'taki taşınmazların özelleştirme ihalesi sonuçlandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen özelleştirme ihalesi sonucunda, İstanbul, Erzurum, İzmir ve Muş'taki bazı taşınmazlar için nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı. En yüksek teklifler, Süleyman Dönmez, Asel Gayrimenkul Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Artal Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve MPK Enerji İnşaat Eğitim Hizmetleri Yatırım Danışmanlık Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), İstanbul, Erzurum, İzmir ve Muş'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul'un Şile ilçesi Domalı Mahallesi'ndeki 2 bin 64 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 26 milyon 170 bin lirayla Süleyman Dönmez tarafından verildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki 6 bin 534 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 72 milyon 500 bin lirayla Asel Gayrimenkul Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından sunuldu.

İzmir'in Bornova ilçesi Ergene Mahallesi'ndeki bin 959 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 44 milyon lirayla Artal Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından yapıldı.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı, Muş'un Merkez ilçesi, Alizurum (Tandoğan) köyündeki 30 bin 262 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde yer alan yapıların, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 42 milyon 655 bin lirayla MPK Enerji İnşaat Eğitim Hizmetleri Yatırım Danışmanlık Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.