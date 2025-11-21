Haberler

ÖİB, Doğusan Boru'nun Kamu Hisselerini Özelleştiriyor

Güncelleme:
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 56,09 oranındaki kamu hisselerinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesi için ihale açtı. Son teklif verme tarihi 24 Kasım 2025.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin sermaye yapısında yer alan yüzde 56,09 oranındaki kamu hisselerinin blok satış yöntemi ve pazarlık usulü ile özelleştirilmesi için ihale açtı.

İhalenin son teklif verme tarihi 24 Kasım 2025 saat 18.00 olarak ilan edildi. Geçici teminatı 75.000.000 TL, şartname ve tanıtım dokümanı bedeli 75.000 TL olarak belirlendi.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
