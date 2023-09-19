Oğuzlar Göleti'ne 50 Bin Yavru Balık Bırakıldı

Su kaynaklarının balıklandırılması çalışmaları kapsamında Oğuzlar Göleti'ne 50 bin yavru balık bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü proje ile iç sulardaki balıkçılığı desteklemek ve su ürünlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amaçlanıyor.