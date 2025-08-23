Öğütücü Bilya İthalatında Tarife Kontenjanı Düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, öğütücü bilya ithalatında korunma önleminden muafiyet sağlamak için tarife kontenjanı kullanım esaslarını belirledi. Kontenjan miktarı 1040 ton olarak belirlenirken, her ülkeye 347 ton ayrılacak.

Öğütücü bilya ithalatında uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlamak üzere açılan tarife kontenjanına ilişkin esaslar tespit edildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, öğütücü bilya ithalatında ek mali yükümlülük olarak uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarının düzenlendi.

Buna göre, tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için 1040 ton olacak. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 347 tonu geçemeyecek.

Tarife kontenjanı, "ilk gelen ilk alır" yöntemiyle dağıtılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 20 ton olarak belirlendi.

Tebliğ, 26 Ağustos'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

