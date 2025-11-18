Haberler

Öğretmenlere Yüzde 50 İndirimli Tren Bileti Müjdesi

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24-30 Kasım tarihlerinde öğretmenlere yüksek hızlı tren ve ana hat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı. Öğretmenler, kimlik veya belgelere ibraz ederek indirimden yararlanabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenlere 24-30 Kasım tarihlerinde satışa sunulacak yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi.

Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta nedeniyle uygulanacak indirime ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sağlandığını anımsatan Uraloğlu, "Bu özel haftada da öğretmenlerimize yarı fiyatına tren bileti alma imkanı sunuyoruz. 24-30 Kasım tarihlerinde satışa sunulacak YHT ve ana hat tren biletlerinde tüm öğretmenlerimiz yüzde 50 indirimden yararlanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, öğretmenler günü haftalarında uygulanan bu indirimlerden 2017-2024 yıllarında 48 bin öğretmenin faydalandığı bilgisini de paylaştı.

İndirimli biletlerden yararlanmak isteyen öğretmenlerin, kontrollerde "öğretmen kimliği" veya "mebbis.meb.gov.tr" adresinden alınmış öğretmen olduğunu gösterir belgeyi ibraz etmesinin yeterli olacağını aktaran Uraloğlu, indirimli biletlerin TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebileceğini bildirdi.

Uraloğlu, kampanyanın kapsamına ilişkin ise şunları kaydetti:

"İndirimli bilet uygulamamızdan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okulda görev yapan öğretmenler ile okul müdürleri ve yardımcıları, üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yurt dışında çalışan öğretmenler faydalanabilecek."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
