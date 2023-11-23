Öğretmenler Günü'ne yönelik çiçek mezatlarında yoğunluk artıyor

Öğretmenler Günü yaklaşırken, çiçek mezatlarındaki yoğunluk da artıyor. S.S. Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin Sarıyer'deki şubesinde düzenlenen mezatta çiçekler açık artırma usulüyle satılıyor. Çiçekçiler arasında rekabet yaşanırken, fiyatlar da yükseliyor.

Öğretmenler Günü yaklaşırken, çiçek mezatlarındaki yoğunluk da arttı.

Sınırlı Sorumlu (S.S) Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin Sarıyer'deki şubesinde düzenlenen mezatta satışlar, açık artırma usulü ile yapılıyor. Çiçekler yürüyen bantta sergilenirken, satışa sunulan ürünü almak isteyen çiçekçiler ise birbirleriyle yarışıyor.

Kooperatifin Genel Kurulu Başkanı Muammer Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burası çiçek borsası. Hafta başından beri Türkiye'de çiçek esnafı ve seyyarlar 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlık yapıyor, çiçek alımına başladılar. Pazartesiden itibaren fiyatlar yükselmeye başladı." diye konuştu.

"Bütün şubelerimiz buna benzer yoğunlukta çiçeklerini satışa sunuyor"

Mezada ilginin çok yoğun olduğunu ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Sadece Merkez Ayazağa'da 240'a yakın müşteri mevcut. Açık artırmayla çiçek alıyorlar. Kooperatifin Türkiye'de 18'e yakın şubesi var. Şu an bütün şubelerde aşağı yukarı 15 bin koli çiçek satışa sunuldu. Bütün şubelerimiz buna benzer yoğunlukta çiçeklerini satışa sunuyor. Mevsim olarak kasımpatı çiçeği çok yoğun. Türkiye'deki bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz."

Mezada katılan seyyar çiçekçi Selçuk Kahraman ise 30 yıldır sektörün içinde olduğunu aktararak, "Böyle özel günlerde biraz daha telaşlı oluyoruz. Fiyatlar normal günlerin haricinde açık artırma usulü olduğu için talep biraz daha yoğun oluyor. Yoğun olunca da fiyatlar bir anlamda uçuyor." dedi.