Öğretmen Akademisi Vakfı'nın 11. Eğitim Şenliği İstanbul'da Gerçekleşti

Garanti BBVA'nın kurucusu ve destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından düzenlenen 11. Eğitim Şenliği'nin İstanbul ayağı sona erdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ÖRAV, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek, öğrencilerin nitelikli eğitime erişimine katkı sunmak amacıyla öğretmenleri bu yıl da bir araya getiriyor.

Bu yıl 11. kez düzenlenen ÖRAV Eğitim Şenliği, alanında uzman konuşmacılar, atölyeler ve etkinliklerle öğretmenlere zengin bir deneyim sunuyor. Erzurum ve Kars'ta başlayan şenlik, aralık ayı sonuna kadar Türkiye'nin 7 bölgesinde, 30 ilde öğretmenlerle buluşmaya devam edecek.

Eğitim Şenliği'nin İstanbul ayağında, üretken yapay zekadan pozitif psikolojiye, şiirden yogaya ve yaratıcı düşünmeye uzanan çok sayıda atölye düzenlendi. Şenlik boyunca, Garanti BBVA gönüllüleri de öğretmenlere eşlik etti.

Organizasyona bu yıl ev sahipliği yapacak iller arasında Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Artvin, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, Isparta, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Zonguldak yer alıyor.

"Nitelikli eğitim, toplumların gelişiminde kilit rol oynuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişiminin, geleceği temsil eden çocukları güçlendiren önemli bir anahtar olduğunu belirtti.

Firuzbay, nitelikli eğitimin, toplumların gelişiminde kilit rol oynadığına inandıklarını aktararak, "Kurucusu ve daimi destekçisi olduğumuz ÖRAV ile öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimini desteklerken, öğrencilerimizin de nitelikli eğitime erişim hakkını korumak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ÖRAV'ın geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirme vizyonuyla hareket eden öncü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlatan Firuzbay, 11 yıldır düzenlenen etkinliğin, bu vizyonun somut ve en kapsamlı örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Firuzbay, "Güçlü toplumların temelinin güçlü öğretmenler, eğitimde fırsat eşitliğinin ise vazgeçilmez bir hak olduğuna yönelik güçlü inancımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.