Öğretmen Akademisi Vakfı'ndan Eğitim Şenliği

Garanti BBVA'nın kurucusu ve daimi destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından düzenlenen 11. Eğitim Şenliği, 20 Eylül'de başlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, şenlik, aralık ayı sonuna kadar Türkiye'nin 7 bölgesinde, 30 ilde gerçekleştirilecek.

ÖRAV Eğitim Şenliği, alanında uzman konuşmacıların paylaşımları, ÖRAV Atölyeleri ve etkinliklerle zenginleştirilmiş kapsamlı bir program sunuyor.

Şenliğe, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Artvin, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, Isparta, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak ev sahipliği yapacak.

ÖRAV Eğitim Şenliği, alanında uzman konuşmacılar, ilham verici atölye ve etkinliklerle öğretmenlere zengin bir deneyim sunacak. Sanattan spora, felsefeden teknolojiye, yaşam becerilerinden eğitsel oyunlara uzanan geniş içerik, öğretmenlere kişisel ve mesleki gelişim için güçlü bir zemin hazırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, her yeni eğitim yılının hem öğretmenler hem de öğrenciler için umut dolu bir başlangıç olduğunu belirtti.

Atasoy, ÖRAV olarak öğretmenlerine bu dönemde ilham ve güç verecek bir program hazırladıklarını vurguladı.

Yeni eğitim-öğretim yılına hep birlikte dinamizm katmayı hedeflediklerine dikkati çeken Atasoy, şunları kaydetti:

"Eğitim Şenliği, öğretmenlerimizin birlikte düşünme, öğrenme, üretme ve yenilenme alanı. Bu yıl da sanat, spor, felsefe, teknoloji ve yaşam becerilerini bir araya getiren zengin atölyelerimizle öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin 7 bölgesindeki 30 ilde, binlerce öğretmenimizle buluşmayı heyecanla bekliyoruz."