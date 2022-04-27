Öğrenim yardımının nisan ayı tutarları hesaplara yattı - Haberler

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Öğrenim yardımının nisan ayı tutarları hesaplara yattı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Öğrenim yardımının nisan ayı tutarları hesaplara yattı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesinin öğrenim yardımlarının nisan ayı tutarları, Ramazan Bayramı öncesi 6 bin 214 lisans öğrencisinin hesaplarına yatırıldı.

MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesinin öğrenim yardımlarının nisan ayı tutarları, Ramazan Bayramı öncesi 6 bin 214 lisans öğrencisinin hesaplarına yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesinin öğrenim yardımlarının 250 TL'lik nisan ayı tutarları lisans öğrencilerinin hesaplarına yatırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde 2021-2022 döneminde üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere yönelik sürdürülen öğrenim yardımları bu yıl için bin 600 TL'ye çıkartılmıştı. Yardımların 5'inci ödemeleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi öğrencilerin hesaplarına yüklendi. Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere nisan ayında toplam 1 milyon 553 bin 500 lira destekte bulundu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ramazan Bayramı, Lisans, Mersin, Nisan, Ekonomi, Haberler

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