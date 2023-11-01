Öğrencilere Vergisiz Telefon Fırsatı

Devlet, öğrenciler için vergisiz akıllı telefon fırsatı sunuyor. Vergisiz telefon için başvuru şartları ve adımları haberimizde.

Son yıllarda Türkiye'de döviz kuru ve enflasyon bir hayli arttı. Bu teknolojik ürün satın almayı bir hayli zor hale getirdi. Tabii bu durumdan en çok da öğrenciler olumsuz etkileniyor. İnsanlar, teknolojik ürünler için vergi indirimi gibi çeşitli kolaylıklar sunulması için beklentiye girmeye başladı. Bunun akabinde kabinenin uzun süren toplantılarının ardından devlet, öğrenciler için vergisiz akıllı telefon fırsatı sundu.

Geçtiğimiz günlerde resmi gazetede ilgili belgenin yayınlanmasıyla birlikte vergisiz telefon dönemi resmen başladı. Akabinde öğrenciler internet üzerinde "vergisiz telefon nasıl alınır?", "vergisiz telefon şartları neler?" ve "vergisiz telefon için nasıl başvuru yapılır?" şeklinde aramalar yapmaya başladı. Bizler de bu içeriğimizde tüm bu sorulara cevap verdik ve vergisiz telefon için başvuru yapma adımlarını anlattık.

Öğrenciye vergisiz telefon için şartlar ve başvuru yapma

Öğrenciye vergisiz akıllı telefon kampanyasından yararlanabilmek için bazı şartlar var. Bu koşullardan ilki vergi indirimi için başvuran kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması. Bununla beraber ilgili kişinin açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması gerekiyor.

Akabinde başvuran kişinin cihazı satın aldığı tarih itibariyle 26 yaşından gün almamış olması ve vergi indirimi ile satın alınmak istenen akıllı telefonun nihai satış beledinin 9 bin 500 TL'den az olması şartı da sunuluyor.

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Vergisiz akıllı telefon kampanyasından yararlanabilmek için diğer önemli şartlar ise cihaz için elektronik fatura düzenlenmiş olması ve cihazı kullanacak kişinin telefon hattının başvuran kişiye ait olması. Geri kalan tüm koşullara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Öğrenciye vergisiz akıllı telefon kampanyası için koşullar şu şekilde;

Başvuran kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.

Başvuran kişinin açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması.

Başvuran kişinin, Cihaz Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması.

Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazları ile mobil telefon cihazlarının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500 Türk Lirasından az olması.

Satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması.

Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik fatura düzenlenmiş olması.

Satın alınan teknolojik cihaz için bildirilen IBAN numarasının başvuran kişiye ait olması.

Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının başvuran kişiye ait olması.

Öğrenciye vergisiz telefon için yüzde kaç indirim yapılıyor?

Bir öğrenci olarak satın almak istediğiniz telefonun fiyatının yüzde 44'üne denk gelen kısmı geri alabilirsiniz. Tabii bunun için bir limit var. Bu limit 9 bin 500 TL olarak belirlendi. Sonuç olarak en fazla 4 bin 180 TL indirim hakkına sahip olabiliyorsunuz.

Bu konuyla ilgili örnek vermek gerekirse, satın almak istediğiniz akıllı telefonun fiyatı 5 bin TL ise yüzde 44'lük oran doğrultusunda 2 bin 200 TL indirim uygulanıyor. Böylelikle cihaza 2 bin 800 TL karşılığında sahip olabiliyorsunuz.

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Öte taraftan pek çok kişi vergi indiriminin akıllı telefonu satın alırken uygulanacağını sanıyor. Bu yanlış. Cihazı satın aldıktan sonra ödediğiniz vergiyi iade olarak alabiliyorsunuz. Yani başvuruyu telefonu satın aldıktan sonra yapmanız gerekiyor.

O halde lafı çok uzatmadan "öğrenciye vergisiz telefon için başvuru nasıl yapılır?" sorusunun cevabına geçelim.