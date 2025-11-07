Öğrenciler için Hijyen Bilinci: OPET ve MEB İşbirliğiyle Yeni Proje

OPET ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde temizlik ve hijyen konusunda toplumda kültürel dönüşüm hedefiyle 2022'de hayata geçirilen "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi"nin bu yılki bilgilendirme toplantısı, 3-6 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 81 ilin sağlık hizmetleri sorumlularının katılımıyla "MEB Proje Koordinasyon Toplantıları" ve proje kapsamında devam eden Sosyal Sorumluluk Yarışması'nın tanıtımının yapıldığı buluşmada, "Temel Hijyen Esasları ve Okullarda Hijyen Yaklaşımı" paneli ile eğitim kurumlarında hijyen kültürünün sürdürülebilirliği ve öğrenci sağlığına etkileri ele alındı.

Toplantıda projenin ülke genelinde etkin biçimde yaygınlaştırılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve hijyen kültürünün eğitim ortamlarında kalıcı bir davranışa dönüşmesi yönünde değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcılar, temizlik bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının hem bireysel sağlık hem de toplum sağlığı açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Proje, "Yeşil Vatan: Benim Okulum Geleceğe Çare" vizyonu doğrultusunda öğrencilerde temizlik, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının gelişmesini hedefliyor. Okullarda hijyen kültürünün yerleşmesi, çevre bilincinin güçlenmesi ve sosyal sorumluluk duygusunun pekişmesiyle birlikte çocukların temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevreye katkı sunan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, sağlığın korunmasında temizlik ve hijyenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza sağlığı, nasıl kazanacaklarını ve koruyacaklarını çok iyi öğretmemiz gerekiyor. Bu projeyi hazırlarken dedim ki yaşama, topluma, çevreye, tarihe ve insana duyarlı bireyler yetiştirelim. Projemiz de bu anlayışla şekillendi ve bundan sonra da inşallah en başarılı şekilde sürdüreceğiz. Bunun yanı sıra çevre bilincini daha çok içselleştirip bu konuda çabalarımızı artırmamız gerektiğine inanıyorum. Son yıllarda ülkemizde yaşanan orman yangınları hepimizi derinden üzdü, yaraladı. Biliyorsunuz, ağaçlar azalırsa insan yaşamı zorlaşır. Ne yazık ki her gün bu yeşili kaybediyoruz. Ağaçları korumak, çoğaltmak gerek. Biz OPET olarak 'Doğaya Saygı' projemiz kapsamında bu anlamda birçok çalışma yürütüyorduk; çok güzel gidiyordu. Ancak orman yangınlarının nedenlerinden biri olan çöp konusu da çok önemli. Bu konuyu gündeme getirelim istedik. 'Atma, vatanını yakma', 'Sakın atma, geleceğini karartma' gibi başlıklarla çevreye, toprağa, suya, havaya ve sağlığa verilen zararı anlatmaya, ülkemiz ve çocuklarımız için güzel bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz. Toplantımızın toplum sağlığı ve çevresel sorunlarda farkındalık yaratması temennisi ile başarılar diliyorum."

2023-2024 eğitim öğretim yılında 19 milyon öğrenciye ulaşıldı

MEB ve OPET işbirliğiyle 2022'de başlatılan proje, öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, destek personeli ile velilerde temizlik ve hijyen konusundaki farkındalığı artırarak, okul ile okul çevresine yönelik sosyal sorumluluk kampanyalarıyla iyi uygulama örneklerini ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılında 77 bin okulda, 1 milyon 200 bin öğretmen aracılığıyla yaklaşık 19 milyon öğrenciye ve onların velilerine ulaşılırken okul yönetimleri için hazırlanan içeriklerle, yaklaşık 13 bin idareci ve destek personeli eğitimlerden yararlanma imkanı buldu. Bunun yanı sıra, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerden etkilenen 11 ilde ise okullara basılı materyal desteği sağlandı.

Öte yandan, bu yıl MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve OPET arasında imzalanan yeni protokol çerçevesinde proje, 3 yıl süreyle 81 ildeki tüm resmi okullarda uygulanmaya devam edecek.

Yeni dönemde proje kapsamında düzenlenecek Sosyal Sorumluluk Yarışması ile sosyal sorumluluk kampanyalarının kalıcı hale getirilmesi ve iyi uygulamaların ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Söz konusu yarışmada 2025-2026 eğitim öğretim yılında resmi okullar arasında, okul öncesi, ilkokul, köy ilkokulu, ortaokul ve lise olmak üzere beş kategori yer alacak.

Türkiye genelinde yapılacak nihai değerlendirme sonucunda her kademede birinci, ikinci ve üçüncü olan toplam 15 kampanya ödüllendirilecek. Ayrıca Köy Okulları kategorisine başvuran okullar arasından belirlenecek bazı köy okullarının tuvalet yapım ve yenileme çalışmaları OPET tarafından üstlenilecek.