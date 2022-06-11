Ofisfinans Finansman AŞ'ye Faaliyet İzni Verildi - Haberler

Ofisfinans Finansman AŞ'ye Faaliyet İzni Verildi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2 Aralık 2021'de kuruluş iznini alan Ofisfinans Finansman A.Ş.'ye faaliyet izni verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2 Aralık 2021'de kuruluş iznini alan Ofisfinans Finansman A.Ş.'ye faaliyet izni verdi. BDDK'nin, 31863 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kararına göre, Ofisfinans Finansman AŞ'ye, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerin in Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca faaliyet izni verildi. ANKA / Ekonomi Aralık Ekonomi Haberler

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