Ofis Yem, yarın borsada işlem görmeye başlayacak

Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, halka arz ve talep toplama sürecini tamamlamasının ardından yarın Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, halka arz ve talep toplama sürecini tamamlamasının ardından yarın Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu denetimlerinin ardından talep toplama sürecini tamamladı. Büyüklüğü 618 milyon 800 bin lira olarak gerçekleşen halka arz sonrası her bir yatırımcıya maksimum 17 lot hisse dağıtımı yapıldı.

Şirketin, 16 Ağustos Çarşamba yapılacak "Gong Töreni" ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Agah Mamaloğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Galip Yeşilbaş, AA muhabirine, şirketin halka arz süreci ile hedefleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Yeşilbaş, şirketin 1993'te Çorum'da tarım sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren üç ailenin bir araya gelmesiyle kurulduğunu söyledi. 1997'de ise Ankara-Çubuk'ta halihazırda üretime devam eden bir yem fabrikasını satın aldıklarını ifade eden Yeşilbaş, Kars ve Manisa'da da yem fabrikalarının olduğunu bildirdi.

Yeşilbaş, Ofis Yem olarak, süt, besi, küçükbaş ve kanatlı olmak üzere 4 ana grupta yem ürettiklerini, bu ana grupların altında da 5 ila 10 arasında değişen alt grup yemleri bulunduğunu dile getirdi.

Değişen ülke hayvancılığına en hızlı ayak uyduran firma olduklarını kaydeden Yeşilbaş, aile işletmelerinin yanında büyük hayvancılık işletmelerinin de çözüm ortağı olduklarını söyledi.

Yeni yatırımlarla şirketi güçlendirmeyi planladıklarını vurgulayan Yeşilbaş, "Ofis Yem, ortaklık kültürü gelişmiş bir firma. Bunu daha da geliştirmek, kurumsallaşmak, şeffaflaşmak ve güçlenmek için halka açılıyoruz. Yeni yatırımlarla şirketi güçlendirmeyi planlıyoruz." dedi.

"Dünya piyasasına açılmayı hedefliyoruz"

Mamaloğlu da şirketin hedefleri, finans koşulları ve üretim kapasitesi hakkında bilgi verdi. Çubuk'taki fabrikanın saatte 75 ton, Manisa'daki fabrikanın saatte 60 ton, Kars'taki fabrikanın da saatte 35 ton üretim yaptığını anlatan Mamaloğlu, bunlara ek olarak iki fabrikada da fason üretim yaptıklarını ifade etti.

Kapasitelerini artırmak için Adana'da fabrika kurma kararı aldıklarını bildiren Mamaloğlu, yapımı bu yıl bitecek ve şu anda inşaatı yüzde 80 seviyelerinde olan fabrikanın saatte 80 ton üretim yapacağını belirtti.

Mamaloğlu, bu yatırımla, üretim maliyetlerinin azalacağına, pazar payı ve rekabet güçlerinin ise artacağını anlatarak, Adana'daki fabrikanın son teknoloji ve tam otomasyon ekipmanlar ile donatıldığını, 75 kişiye istihdam sağlayacağını dile getirdi.

Adana fabrikasının ihracata uygun olduğuna işaret eden Mamaloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Adana fabrikasının açılmasından sonra dünya piyasasına açılmayı hedefliyoruz. Türkiye, yem açısından çok stratejik bir noktada. Biz hem sektörümüze hem de firmamıza inanıyoruz. Rusya, Ukrayna, Romanya başta olmak üzere Karadeniz'den aldığımız tahıllar dünya fiyatlarının çok altında. Bu ham maddeler ile Türkiye'de gıda sanayinin yan ürünlerini birleştirerek oluşturduğumuz yemleri özellikle Afrika ve Orta Doğu'ya satmayı hedefliyoruz."

Mamaloğlu, sektördeki pazar paylarını artırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarının altını çizdi.

Halka arzdan gelecek fon nasıl kullanılacak?

Halka arzdan gelecek fonu nasıl kullanacakları hakkında da bilgi veren Mamaloğlu, fonun yüzde 50-60'ı ile finansal borçların kapatılacağını, yüzde 15-20'si ile yatırım harcaması yapılacağını, yüzde 10-20'si ile net işletme sermayesinin güçlendirileceğini kaydetti.

Mamaloğlu, 250 dönüm üzerine toplamda 15,2 megavat güneş enerjisi sistemleri (GES) yatırımı yaptıklarını ve yıl sonunda tamamlanacağını söyledi. GES'in bitmesiyle fabrikaların elektriğinin buradan karşılanacağını ifade eden Mamaloğlu, bunun enerji maliyetlerini düşüreceğini anlattı. Mamaloğlu, ek yatırımlarla, ilerleyen süreçte 15,2 megavat elektriği de satma haklarının olduğunu bildirdi.

Şirketin finansal tablolarına da değinen Mamaloğlu, 2021'de yıllık 3,1 milyar lira olan hasılatın 2022'de 7,6 milyar liraya çıktığına dikkati çekti. Hasılatın bu yılın ilk çeyreğinde artmaya devam ettiğini aktaran Mamaloğlu, "2022'nin ilk 3 ayında 1,54 milyar liralık hasılat, bu yılın ilk 3 ayında yüzde 46'lık artışla 2,25 milyar liraya ulaştı." dedi.

Mamaloğlu, üretim ve yatırımlara ara vermeden devam ettiklerin belirterek, kapasite artışı ve verimliliğe önem verdiklerini sözlerine ekledi.